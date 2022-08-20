500 гривен с дырочками: в Украине пытаются пополнять терминалы выведенными из оборота купюрами (фото)

В Украине стали появляться выведенные из оборота купюры номиналом в 500 грн. Неизвестные пытаются пополнить ими терминалы самообслуживания.

Эти деньги хранились в хранилище "Ощадбанка" в оккупированном Херсоне. А теперь эти 500-гривневые купюры уже обнаружили в Одессе, Киеве и на западе Украины.

Об этом сообщил соучредитель банка Monobank Олег Гороховский в Сети и выложил фото выведенных из оборота денег.

"Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами, которые выведены из оборота в хранилище "Ощадбанка" в Херсоне. Нетипичные пополнения новых клиентов iBox крупными купюрами могут задерживаться до инкассации терминала. Установить их в терминале невозможно", – говорится в опубликованной информации.

Напомним, экономист Олег Соскин прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 100 грн. и объяснил, от чего это зависит.

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