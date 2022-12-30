500 самых богатых людей мира в этом году потеряли $1,4 триллиона – Bloomberg

Первые 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов достатка, в том числе почти 100 млрд долларов – российские олигархи.

Об этом сообщает Bloomberg.

В этом году произошло существенное падение для группы миллиардеров, чье состояние выросло до непостижимых высот в эпоху "легких денег" во время пандемии.

Так, Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

В то же время не все миллиардеры чувствовали себя одинаково плохо – индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долларов в год до 119 млрд долларов. Он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

Фото: Bloomberg

Богатейшие люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Введенные санкции способствовали тому, что их активы оказались заблокированы в странах Запада, суперяхты – под арестами, а лондонский рынок роскошной недвижимости готовится к замедлению.

Самые состоятельные россияне потеряли дополнительные 47 млрд долларов в течение 2022 года, и к концу года потери приблизились к 100 млрд долларов.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2022 года рейтинг самых богатых украинцев изменился, их состояние по сравнению с началом февраля упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

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