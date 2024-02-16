590 млн в госбюджет и 187,5 млн для ВСУ: в BROCARD отчитывались результаты 2023 года

Группа компаний BROCARD подвела итоги своей деятельности за прошедший год. Согласно данным, обнародованным на официальном веб-сайте, общий оборот группы достиг 3,5 млрд грн, 194 млн грн направлено на помощь ВСУ. Сумма уплаченных налогов составила 590 млн грн, а за два последних военных года поступления в государственный бюджет достигли 1 млрд 263 млн грн.

Несмотря на войну и закрытие ряда магазинов, группа сохраняет штат работников, которые продолжают получать официальную заработную плату. Фонд оплаты труда составил более 370 миллионов гривен. На начало 2024 года команда BROCARD насчитывает 1400 человек.

С начала полномасштабного вторжения группа активно поддерживает украинских военных в борьбе с российской агрессией. На сегодняшний день общая сумма помощи ВСУ составляет уже 194 миллиона гривен, 5 миллионов из которых были направлены фонду «Повернися живим». Еще 334,5 тысячи гривен перечислено в фонд «Я буду твоїм тилом» для проекта #Вониневинні в помощь детям, пострадавшим от войны.

«2023 год, безусловно, был одним из самых сложных в почти 30-летней истории BROCARD, – подчеркивает директор компании Людмила Севрюк. – Лично я считаю, что нашему уникальному коллективу, которым я искренне горжусь, удалось осуществить неосуществимое. В условиях потери части магазинов, вынужденной миграции многих сотрудников, серьезных логистических проблем, постоянных атак со стороны конкурентов, мы выстояли: выплатить налоги государству, помочь нашим героическим воинам и при этом обеспечить клиентов тем, что было им необходимо как никогда – положительными эмоциями».

До 2022 года сеть BROCARD насчитывала более 90 магазинов, 30 из которых были утрачены или закрыты после полномасштабного вторжения российской армии и оккупации части территории Украины. Несмотря на вызовы военного времени и многочисленные информационные атаки, в 2023 году открылись три новых магазина BROCARD, заработали два магазина обновленного формата с расширенным ассортиментом продукции и отдельной зоной нишевых ароматов, возобновили работу восемь. Помимо стационарных магазинов успешно работает сайт brocard.ua, в декабре было запущено мобильное приложение BROCARD.

В течение 2023 года магазины BROCARD посетили более 5,5 миллионов гостей. Более 160 тысяч человек стали новыми клиентами сети. К концу года BROCARD имел 1,9 млн постоянных клиентов.

В 2023 году ассортимент сети пополнился 93 новыми брендами, 16 из которых – украинские. Как сообщили в группе, одной из главных задач на ближайшие годы является поддержка украинских производителей. Сеть уже реализует продукцию от 26 украинских брендов и намерена активно расширять присутствие косметики и парфюмерии с маркировкой «Made in Ukraine» в своем портфолио. Также BROCARD сотрудничает с более 300 мировыми премиальными брендами, оригинальная продукция которых поступает в сеть от официальных дистрибьюторов.

«Как бизнесмен, который был постоянным партнером и поставщиком BROCARD в течение 20 лет, я прекрасно знаю, как профессионально и прозрачно компания ведет бизнес, насколько серьезно относится к своим обязательствам перед клиентами, сотрудниками и партнерами, как «филигранно» чувствует потребности и тенденции рынка и реагирует на вызовы времени, – отмечает Филипп Бенасен, владелец BROCARD. – Я верю в потенциал бьюти-бизнеса при любых обстоятельствах. Ведь война – это ужасно, но временно, а вот красота – это навсегда».

Первый магазин BROCARD открылся в Киеве в 1997 году. С него началась новая история премиальной косметики и парфюмерии в Украине. Сегодня BROCARD – самая большая в стране парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury.