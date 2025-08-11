5G стал доступным для абонентов Киевстар в роуминге

Реклама

С 21 июля 2025 г. абоненты компании могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом пятого поколения. Услуга стала возможной благодаря сотрудничеству с иностранными операторами, уже развернувшими сети 5G у себя в стране. В настоящее время высокоскоростной интернет доступен в 15 странах мира, среди которых Польша, Румыния, Италия, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Вьетнам, Армения, Молдова и Египет. Вскоре к этому списку присоединятся и другие страны.

Использование 5G в роуминге не требует дополнительной настройки и не влияет на стоимость услуг — мобильный интернет используется в соответствии с условиями действующего тарифного пакета абонента. Чтобы начать пользоваться 5G-связью абоненту достаточно:

иметь смартфон с поддержкой 5G и находиться в зоне покрытия 5G;

иметь активную 4.5G (USIM) или цифровую eSIM-карту;

в настройках телефона выберите сеть 5G.

«Мы стремимся, чтобы у наших абонентов был доступ к самым современным технологиям связи — независимо от того, где они находятся. Открытие 5G в роуминге – это важный шаг, позволяющий повысить качество связи для украинцев за рубежом и сделать их использование мобильными услугами еще более комфортным. Мы продолжаем фокусироваться на развитии услуг, чтобы поддерживать миллионы украинцев, которые живут или путешествуют за пределами Украины», — отметил CEO Киевстар Александр Комаров .

По данным Киевстара, подавляющее большинство абонентов за рубежом продолжают использовать свой номер как основной. Это обусловлено тем, что стоимость роуминга от Киевстар значительно ниже тарифов локальных мобильных операторов в других странах.

Благодаря услуге «Роуминг как дома» абоненты могут использовать свой тарифный план за границей так же, как в Украине. Достаточно оплачивать тариф, чтобы пользоваться пакетными минутами и SMS, а также получать отдельный объем мегабайтов для интернета в роуминге. Предоставление такой услуги является частью социальной поддержки абонентов, временно находящихся за границей.

По состоянию на 2025 год почти 3 миллиона абонентов пользовалось услугой "Роуминг как дома". Активнее всего пользуются те абоненты, находившиеся в Польше, Германии, Чехии, Румынии и Венгрии. В среднем абоненты использовали 7 ГБ мобильного интернета в месяц и совершали более 150 минут звонков, 85% из которых – в сети Киевстар.

Услуга «Роуминг как дома» доступна абонентам Киевстар в 28 странах мира и входит в тарифный план и действует по умолчанию — дополнительной активации не требуется. Она входит в более чем 100 тарифов подписки, контракта и бизнес-клиентов. При необходимости изменить тарифный план можно в приложении Мой Киевстар или с помощью USSD-кода.