60 000 грн от клиентов Moneyveo в пользу ВСУ – приближаем победу вместе!

Донаты в пользу ВСУ стали одним из инструментов этой борьбы, потому что именно таким образом граждане выражают свою поддержку мужественным бойцам и способствуют приближению победы. Компания Манивео, реализующая ряд социальных проектов, направленных на помощь военным, провела акцию "Скрин доната нам – скидка -90% вам", в результате которой клиенты передали в пользу ВСУ около 60 000 грн.

«Взаимопомощь – вот то, что объединяет сегодня всех нас в борьбе с внешним агрессором. Мы поддерживаем друг друга – тех, кто потерял жилье, раненых гражданских, семьи переселенцев, и, конечно, все мы поддерживаем наших военных, которые героически и самоотверженно отстаивают территориальную целостность нашего государства, – комментирует СЕО Moneyveo Сергей Синченко. – И мы чтим тех, кто вопреки всем жизненным сложностям находит возможность и ресурсы помогать нашей армии. Поэтому мы решили реализовать акцию, предоставив 90%-ю скидку клиентам, которые донатят на ВСУ. Спасибо всем, кто принял в этом участие. Приближаем победу вместе».

Напомним, с начала войны Moneyveo передала на нужды армии более 12 млн грн. Компания сотрудничает с благотворительными фондами "Запорука" и "Сонях", которые опекают детей. И перечисляет средства на актуальные запросы в наиболее пострадавшие районы – например, на восстановление жилого дома и оборудование школьного бомбоубежища в Ирпене.