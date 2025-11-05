ТСН в социальных сетях

6500 грн от государства: кому окажут помощь и на что можно будет потратить - Свириденко

Государство выплатит 6500 грн единовременной помощи наиболее уязвимым категориям — детям-сиротам, ВПЛ, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Государство вводит одноразовую адресную помощь в размере 6500 гривен для уязвимых категорий населения.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Средства можно потратить на лекарства, одежду, обувь и другие первоочередные нужды.

Выплаты предусмотрены для детей-сирот, детей на попечении, детей с инвалидностью в приемных семьях, детей-вынужденных переселенцев, лиц с инвалидностью среди ВПЛ и одиноких пенсионеров.

Получить помощь можно будет на Действие.Карту или текущий счет со специальным режимом использования.

По словам Свириденко, на реализацию программы государство направляет 4,3 млрд грн, и ожидается, что им воспользуются около 660 тысяч человек.

Напомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что с декабря на Украине заработает новая программа зимней поддержки для населения. Он поручил правительству сформировать "достаточно значимый пакет программ".

Как и в прошлом году, будет сохранена прямая финансовая поддержка, которую украинцы смогут потратить на срочные нужды. Кроме того, запускается отдельная программа для наиболее уязвимых категорий: одинокие пожилые люди, многодетные семьи, живущие в зонах боевых действий люди. Правительство должно представить детали пакета "Зимней поддержки" до 15 ноября.

