6500 грн по программе ”єПідтримка”: Кабмин выделил еще 1,9 млрд для завершения выплат

6500 грн по программе ”єПідтримка”: Кабмин выделил еще 1,9 млрд для завершения выплат

Ранее на эту программу было выделено 21,45 млрд. грн., таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд. грн.

Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе "єПідтримка".

Об этом сообщается в распоряжении от 29 апреля 2022 года № 336-р, опубликованном на правительственном портале.

"Выделить Министерству экономики для оказания государственной помощи получателям помощи, определенным пунктом 2 Порядка оказания помощи в рамках Программы "єПідтримка", 1 млрд 882 млн грн в общем фонде государственного бюджета на программу 1201230 "Оказание помощи в рамках программы "єПідтримка". Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", — говорится в распоряжении.

Ранее на эту программу было выделено 21,45 млрд. грн., таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд. грн.

Министерству экономики следует до 30 декабря этого года представить Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему не все пока получили выплаты.

Напомним, Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривала выплату по 6500 гривен украинцам, потерявшим работу из-за вторжения России. Срок подачи заявок на получение денег по программе истек 31 марта.

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