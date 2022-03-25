6500 грн с "еПоддержки" и пенсии: правительство сообщило о ситуации с выплатами

6500 грн с "еПоддержки" и пенсии: правительство сообщило о ситуации с выплатами

Также в Украине начала действовать еще одна программа поддержки пострадавшим – это бесплатное обеспечение продуктами питания прифронтовых городов.

Продолжаются выплаты по обновленной государственной программе "еПоддержка", в рамках которой пострадавшие от боевых действий украинцы уже получили более 20,7 млрд грн.

Об этом в обращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 25 марта.

Также, по словам Шмыгаля, в Украине начала действовать еще одна программа по поддержке пострадавших – это бесплатное обеспечение продуктами питания прифронтовых городов. Глава правительства заверил, что эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые находятся на линии столкновения.

Что касается пенсии, как отметил Шмыгаль, для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель.

"В течение 25-27 марта авансом будет осуществлен начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривен. Сегодня была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Завтра авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. Послезавтра – в Киевскую", – рассказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что Пенсионный фонд уже начался перечислять выплаты пенсий за апрель.