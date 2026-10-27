90 дней, чтобы не потерять выплаты: в ПФУ напомнили, кто рискует остаться без пенсии

Пенсионерка

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Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, имеют три месяца, чтобы обратиться в Пенсионный фонд и получить выплату со дня, следующего за днем достижения соответствующего возраста. Если пропустить этот срок, пенсия будет назначена только с даты подачи заявления, а выплаты за предыдущий период можно потерять.

О правилах оформления пенсии по возрасту напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Сколько времени есть на оформление пенсии

Подать заявление о назначении пенсии по возрасту можно после возникновения права на нее или не раньше месяца до достижения пенсионного возраста.

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В то же время важно учитывать срок обращения. Если человек подаст документы не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, пенсию назначат со дня, следующего за днем его достижения.

Если же обратиться в Пенсионный фонд позже, выплата будет начисляться с даты подачи заявления. То есть человек может потерять выплаты за период от получения права на пенсию до фактического обращения.

Именно поэтому украинцам, которые планируют выход на пенсию, не стоит откладывать оформление документов на последний момент.

Как подать заявление на назначение пенсии

Украинцы могут оформить пенсию одним из трех способов:

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лично — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн — подать заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ;

почтой — отправить заявление и необходимые документы.

Дата обращения определяется в зависимости от выбранного способа подачи документов.

Если человек подает заявление лично, учитывают день его принятия органом Пенсионного фонда. В случае оформления онлайн — дата регистрации заявления на вебпортале. Если документы посылаются по почте, датой обращения считается дата почтового штемпеля.

Это важно учитывать, чтобы не пропустить трехмесячный срок из-за задержек с представлением документов.

Как назначают пенсию во время военного положения

Для граждан, проживающих или проживающих на территориях, где ведутся или велись боевые действия или находившиеся под временной оккупацией, предусмотрен особый порядок назначения пенсий.

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Он действует во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Общие правила назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Напомним, с 1 ноября меняются пенсии. Уже стало известно, кого коснутся возрастные надбавки и какие суммы будут увеличены. Отдельные категории пенсионеров могут получить дополнительные выплаты в зависимости от возраста.

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