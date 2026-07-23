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"90 грн за литр еще не предел": эксперт предупредил о неизбежном росте цен
Украинские АЗС поднимают цены на бензин и дизель. Топливный рынок уже готовится к новому витку роста.
Стоимость топлива в Украине на уровне 90 гривен за литр — не предел. Цена может вырасти еще больше.
Об этом эксперт по геоэкономике Олег Саркиц заявил в эфире «Вечер.LIVE».
По словам эксперта, дальнейший рост цен на топливо в Украине будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и на Ближнем Востоке.
«90 гривен — это не предел. Если цена на нефть будет составлять 120-140 долларов за баррель, мы, к сожалению, будем вынуждены платить гораздо больше», — сказал Саркиц.
Он объяснил, что Украина уже начинает закупать более дорогие нефтепродукты после исчерпания ранее сложившихся запасов, поэтому повышение цен может происходить уже в ближайшие недели.
Цены на топливо в Украине — последние новости
В течение следующих двух недель розничные цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр, основатель группы компаний Prime, сообщил эксперт Дмитрий Леушкин.
Водителям следует готовиться к существенного удорожания горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры.
На утро 23 июля на украинских заправках зафиксированы новые цены на топливо. Топливный рынок показывает локальные конфигурации.