$90 млн за полгода: Метинвест Ахметова вошел в десятку крупнейших инвесторов Украины

Реклама

Издание отметило компании, чьи инвестиции создают ощутимый эффект не только для акционеров, но и для государства способствуют восстановлению экономики, развитию инноваций, человеческого капитала и безопасности страны.

Общий объем капитальных инвестиций в Украине в прошлом году вырос на 35% и составил более 534 млрд. грн. Только за первое полугодие 2025 года украинские компании инвестировали 280 млрд грн – почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Почти четверть этих вложений приходится именно на промышленность.

Несмотря на полномасштабную войну и потеря ключевых активов в Мариуполе, Метинвест остается одним из крупнейших частных инвесторов в Украине. В 2024 году компания направила $251 млн. в капитальные инвестиции, причем 90% этих средств остались в Украине. Они были вложены в производство, ремонт и модернизацию оборудования, поддержку технологических процессов, развитие энергетических решений и повышение безопасности труда.

Реклама

В 2025 году Метинвест не сбавляет темпов инвестирования: за первое полугодие компания вложила $90 млн, а до конца года планирует инвестировать $293 млн. Основная часть средств направлена на поддержание стабильной работы горно-обогатительных комбинатов и металлургических предприятий, а также на укрепление энергетической безопасности.

В частности, в 2025 году компания провела масштабные капремонты на «Каметстале»: общий объем инвестиций в предприятие составил почти $29 млн. На «Запорожстали» в модернизацию вложено свыше $6 млн, на Северном горно-обогатительном комбинате — около $19 млн, а на Центральном ГОКе.

Существенные инвестиции устремляются также на повышение энергетической независимости. В 2022-2024 годах Метинвест приобрел более двухсот дизельных генераторов общей мощностью 23 МВт, а также модернизировал собственные паровые генерации мощностью 89 МВт. На «Каметстале» запущен пилотный проект по использованию газовой генерации, а в планах – новые газопоршневые установки и проекты по строительству солнечных электростанций.

Также Метинвест активно инвестирует и в человеческий капитал. Группа основала первый частный технический университет в Украине - Метинвест Политехника. С 2022 года в развитие образования вложено около 570 млн. грн., из которых 513 млн. грн. направлено на создание современной материальной базы университета. Параллельно развиваются технологии искусственного интеллекта: ИТ-компания Metinvest Digital создает решения по оптимизации производства и контроля качества. Например, система ForgeCheck обнаруживает дефекты металла на ранних этапах, а платформа SPAIS помогает предотвращать нарушения техники безопасности на производстве.

Реклама

Как известно, с 24 февраля 2022 года Метинвест вложил более 28 млрд. гривен инвестиций в украинскую экономику. Кроме того, компания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине общую помощь на 9,2 млрд грн. Из них 5,2 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы «Стальной фронт» Рината Ахметова.