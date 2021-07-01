90% украинцев поддерживают уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров – исследование

Подавляющее большинство украинцев поддерживает идею введения уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Info Sapiens.

По словам президента Владимира Зеленского, незаконное перемещение товаров через границу вне таможенного контроля ежегодно наносит около 300 млрд гривен убытков государственному бюджету.

Значительное количество контрабанды составляет подакцизная продукция: алкоголь, табачные изделия и топливо.

90% респондентов согласились с мнением, что за контрабанду таких товаров в крупных и особо крупных размерах должна наступать уголовная ответственность.

"Доля тех, кто поддерживает уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, самая высокая среди респондентов старшей возрастной группы 70+ лет (97%), а доля тех, кто не поддерживает, самая высокая среди респондентов младшей возрастной группы 18-29 лет (9%)", - говорится в исследовании.

В региональном измерении наибольшее количество сторонников криминализации крупной контрабанды - на Севере и в Киеве (94% и 93% соответственно), наименьшая - на Востоке (83%) и Западе (87%).

Исследование проведено методом телефонного опроса 14-18 июня. В нем приняло участие 1 000 респондентов.

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