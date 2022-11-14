А-Банк вместе с Mastercard запустил акцию "Связь без границ с новым смартфоном от А-Банка" и дарит 5 смартфонов IPhone 14 и 125 PowerBank!

“Мы, как и каждый украинец, понимаем, как важно всегда оставаться на связи с родными и близкими, особенно сейчас. Поэтому мы решили запустить акцию. Крутость акции состоит в том, что клиентам нужно совершить простую сделку — покупку через Google Pay или Apple Pay от 500 грн — и каждый может получить свой новенький IPhone 14 или PowerBank — сообщает руководитель направления "Кредитные карты" Евгений Зайченко.

Что нужно сделать клиентам, чтобы выиграть новый IPhone 14?

Загрузить приложение ABank24 и оформить карту платежной системы Mastercard — виртуальную или пластиковую;

Добавить карту Mastercard в электронный кошелек Google Pay или Apple Pay, в случае, если карта еще не добавлена;

Совершить покупку через электронный кошелек от 500 грн в магазине или интернете в любой точке мира;

Каждая транзакция еженедельно будет участвовать в розыгрыше одного из 5 смартфонов iPhone 14.

Также 125 клиентов, которые совершат наибольшее количество покупок, получат PowerBank — по 25 PowerBank еженедельно!

Розыгрыш IPhone 14 будет производиться на странице А-Банка в соцсети Instagram, а первый розыгрыш пройдет уже 16.11.2022..

Акция действует до 10.12.2022.

Подробная информация об акции размещена на официальном сайте банка.

Об А-Банке

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 1,6 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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