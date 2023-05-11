Абанк присоединился к программе єВідновлення и подарит 1 млн гривен одному из получателей выплаты!

Выплату граждане смогут получить на специальную карту єВідновлення, которая уже представлена в линейке Абанка.

Вместе с этим Абанк разыграет 1 млн грн среди клиентов, которые получат денежную помощь на карту Visa єВідновлення от Абанка.

Победитель будет избран 28 июля, в День Украинской Государственности. Розыгрыш проведет Председатель Правления Абанка Кандауров Ю.В. в прямой трансляции на YouTube.

В розыгрыше примут участие клиенты, получившие зачисление от государства по программе єВідновлення на карту Абанка до 28.07.23 г. включительно.

Дата розыгрыша — 28 июля 2023 года.

Карта єВідновлення создана для получения выплаты от государства на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий. Сумма денежного пособия определяется индивидуально местной комиссией и зависит от сложности повреждений. Для получения выплаты требуется:

Шаг 1. Подать уведомление о поврежденном имуществе в приложении или на портале Дія, если ранее не подавали;

Шаг 2. Открыть счет єВідновлення в Абанке;

Шаг 3. Подать заявление на получение выплаты єВідновлення в приложении Дія и выбрать карту Абанка для ее получения;

Шаг 4. Разрешить осмотр имущества для установления суммы выплаты комиссией местных властей;

Шаг 5. Дождаться в Дії уведомления о решении комиссии;

Шаг 6. Получить деньги на карту єВідновлення от Абанка.

Средства с карты могут расходоваться только на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы. Список этих компаний в вашем регионе, представленный на сайте єВідновлення https://erecovery.diia.gov.ua/, будет наполняться постепенно. Тратить средства в других торговых точках или выполнять переводы невозможно.

Отметим, что держатели карт єВідновлення от Абанка будут иметь возможность получить 10% кешбэка на первые 5 000 грн и 2% — на все последующие расходы в Эпицентре.

Карта єВідновлення — виртуальная, поэтому процедура ее оформления занимает одну минуту, а неклиенты банка смогут пройти процедуру идентификации онлайн и сразу открыть карту, также онлайн. Для открытия карты достаточно открыть или загрузить приложение.

Об Абанке:

АО "А-БАНК" представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. за номером № 127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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