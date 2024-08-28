Агросектор на грани: налоговый беспорядок грозит банкротством компаний во время войны

Действия налоговой инспекции буквально парализуют работу бухгалтерии, приостанавливают финансовую деятельность компании, заставляя ее работников сосредотачиваться исключительно на поиске нарушений, а не на своей непосредственной работе. Очень часто работники налоговой все же не могут найти то, что искали и тогда выдвигают обвинения настолько абсурдные, что и компания, и даже сами налоговики знают, что это заведомо проигрышное для них дело в суде.

Сейчас же штрафами и судебными спорами все не обходится, налоговая начала настоящую войну против бизнеса. И начала с того, что включают компании в перечень «рисковых», фактически блокируя возможность вести бизнес. Это новая тенденция среди проверяющих органов, которая превращается в системную проблему для многих предприятий по всей стране. Внесение компании в этот перечень означает полную парализацию ее деятельности: месяцами, а то годами компания будет вынуждена бороться в судах, чтобы восстановить свою репутацию и нормальную работу. Все это время сотни сотрудников останутся без зарплат, а аграрная компания - без возможности платить налоги.

Именно в такую ситуацию сейчас попал агрохолдинг «PROMETEY». Его владелец Рафаэль Гороян один из первых говорит об издевательствах налоговой над украинским бизнесом.

«Сейчас одна из компаний агрохолдинга будет год или полтора бороться за свое существование - именно столько времени может занять рассмотрение дела в суде, которое они нам навязали. И все это время люди будут без работы и без зарплаты. А это более 1200 человек. А налоговики, будто не видят катастрофического состояния агросектора, продолжают давить на предприятия, которые уже и так находятся на грани банкротства».

Подобные действия налоговых органов угрожают не только конкретной компании, но и аграрному сектору в целом. В условиях войны, когда агросектор и так переживает серьезные вызовы - от потери кадров из-за мобилизации до постоянных обстрелов и атак дронов на элеваторы - налоговая война может стать последним ударом для многих компаний. Рафаэль Гороян не планирует мириться с такой ситуацией в стране. Говорит, она патовая для агробизнеса и для PROMETEY в частности.

«Власть обещала бизнес поддерживать. Повсюду рассказывали о «бизнес нянях», «клубе белых воротничков». Это все красивые слова, но смысл то не в том как это назовёшь, смысл в том, как это будет работать. Реальных действий мы не увидели. Не надо смешить людей! Тем более, что сейчас в стране я вижу масштабное банкротство среди малых, средних и крупных предприятий, особенно в агросекторе. Бизнесы уже на грани выживания из-за засухи, отсутствия света и топливного кризиса. Если налоговая не прекратит своих действий, мы реально станем свидетелями краха одной из немногих украинских агрокомпаний, которая еще сохраняет рабочие места и платит налоги во время войны. И тогда уже будет поздно что-то исправлять».

Действия налоговиков ставят под угрозу будущее целой отрасли, что, в свою очередь, будет иметь катастрофические последствия для экономики в своей стране. Рафаэль Гороян уже не впервые подчеркивает - бизнес и налоговая должны договариваться, каждая из сторон должна озвучивать свое видение ситуации, а не так, что имеющие власть, пользуются своей силой и безнаказанностью.