Ахметов готовит иск к России за разрушенные заводы в Мариуполе: сумма ущерба уточняется

Ахметов готовит иск к России за разрушенные заводы в Мариуполе: сумма ущерба уточняется

Из-за повреждений и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и завода "Азовсталь" Ринат Ахметов потерял 17-20 млрд долларов.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что в судебном порядке потребует от России компенсации ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением, в частности в Мариуполе.

Об этом он сообщил в интервью "НВ".

По словам Ахметова, в результате военных действий Российской Федерации такие предприятия как "Азовсталь", ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десяток объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации.

Бизнесмен утверждает, что капитализация этих объектов до полномасштабного вторжения составляла десятки миллиардов долларов.

"Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", — заявил Ринат Ахметов.

По предварительной информации, потери из-за разрушения ММК им. Ильича и "Азовстали" в результате российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд.

"Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России", — сказал Ахметов.

Оккупанты обстреляли "Азовсталь" фосфорными бомбами

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского вторжения из-за разрушенных домов и гражданской инфраструктуры Украине нанесен ущерб на сумму около 60 млрд долларов.

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