Ахметов остается крупнейшим частным инвестором в экономике Украины — СМИ

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Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Эти средства предприятия Ахметова с начала полномасштабного вторжения были направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию производств. Около $1 млрд из этой суммы SCM вложила непосредственно в восстановление объектов, поврежденных российскими атаками, в первую очередь энергетики — тепловых электростанций, подстанций и электросетей.

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В 2025 году компания направила на развитие около $1,4 млрд (60 млрд грн) капитальных инвестиций — на 57,9% больше, чем годом ранее.

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Россия более 220 раз атаковала ТЭС ДТЭК, было повреждено около 30 тыс. км линий электропередачи. По состоянию на лето 2024 года 90% теплогенерации холдинга были разрушены или повреждены, впоследствии более половины мощностей возвращены к работе.

Отдельно бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» за четыре года полномасштабной войны направили 13,5 млрд грн на гуманитарную и военную поддержку, из которых 2,2 млрд грн — на проект «Сердце Азовстали».

Среди других крупнейших частных инвесторов страны - Юрий Косюк (МХП), Виталий Антонов (ОККО), Геннадий Буткевич (АТБ, BGV Group Management), совладельцы "Новой почты" Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов, Виктор Пинчук ("Интерпайп") и Андрей Веревский (Kernel).

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