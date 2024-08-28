AI Cases Day 2024 от WebPromoExperts — уникальная онлайн-конференция, где ведущие компании Украины поделятся своим опытом и успешными кейсами применения искусственного интеллекта (AI)

Вы услышите мощный доклад от экспертов с многолетним опытом.

Уже 3 сентября состоится БЕСПЛАТНАЯ онлайн-конференция “AI Cases Day” от WebPromoExperts. Вы сможете ознакомиться с новейшими достижениями в сфере ИИ, получить практические инсайты от ведущих экспертов, узнать об успешных кейсах внедрения ИИ в маркетинговые стратегии и найти новые идеи для развития своего бизнеса. Эта конференция поможет вам получить практические советы по внедрению ИИ, избежать распространённых ошибок и повысить эффективность своих маркетинговых кампаний.

Кому будет полезна конференция:

Маркетологам

Менеджерам по развитию бизнеса

Специалистам по интернет-маркетингу

Предпринимателям и владельцам бизнеса

Что вы получите:

5 часов полезного контента на конференции AI Cases Day 2024

Запись и презентации AI Cases Day 2024

Живое общение со спикерами и коллегами в чате

Подарки от организаторов и партнеров

Сертификат об участии

Возможность выиграть грант на обучение на одном из AI-курсов Академии

Вы услышите мощные доклады от экспертов с многолетним опытом, обсудим практические кейсы, истории успеха и собственные ошибки:

Антон Воронюк (Директор по развитию бизнеса WebPromoExperts и Webpromo)

Сергей Грабчак (Директор по маркетингу Ощадбанк)

Надежда Крепосная (Руководитель отдела маркетинга ООО «Керхер»)

Михаил Хейна (Руководитель креативной студии Арт Депо)

Алексей Данченко (Co-founder, COO omnichannel CDP eSputnik)

Чеховская Евгения (Performance Marketing Manager at PUMA Ukraine LLC)

Оксана Несмиян (Соучредитель благотворительного фонда НКО SAB UA)

Инна Воронцова (Специалист в области создания стоковых фото и видео)

Когда: 3 сентября 2024

⏰Время: 11:00 (по Киеву)

Не упустите уникальную возможность разобраться в современных стратегиях и технологиях использования искусственного интеллекта, которые помогут поднять вашу маркетинговую стратегию на новый уровень.

Регистрируйтесь, участие БЕСПЛАТНО!

Подробности регистрации по ссылке здесь