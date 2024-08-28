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AI Cases Day 2024 от WebPromoExperts — уникальная онлайн-конференция, где ведущие компании Украины поделятся своим опытом и успешными кейсами применения искусственного интеллекта (AI) Новости компаний

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Время на прочтение
2 мин
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AI Cases Day 2024 от WebPromoExperts — уникальная онлайн-конференция, где ведущие компании Украины поделятся своим опытом и успешными кейсами применения искусственного интеллекта (AI)

Вы услышите мощный доклад от экспертов с многолетним опытом.

Уже 3 сентября состоится БЕСПЛАТНАЯ онлайн-конференция “AI Cases Day” от WebPromoExperts. Вы сможете ознакомиться с новейшими достижениями в сфере ИИ, получить практические инсайты от ведущих экспертов, узнать об успешных кейсах внедрения ИИ в маркетинговые стратегии и найти новые идеи для развития своего бизнеса. Эта конференция поможет вам получить практические советы по внедрению ИИ, избежать распространённых ошибок и повысить эффективность своих маркетинговых кампаний.

Кому будет полезна конференция: 

  • Маркетологам
  • Менеджерам по развитию бизнеса
  • Специалистам по интернет-маркетингу
  • Предпринимателям и владельцам бизнеса

Что вы получите: 

  • 5 часов полезного контента на конференции AI Cases Day 2024
  • Запись и презентации AI Cases Day 2024
  • Живое общение со спикерами и коллегами в чате
  • Подарки от организаторов и партнеров
  • Сертификат об участии
  • Возможность выиграть грант на обучение на одном из AI-курсов Академии

Вы услышите мощные доклады от экспертов с многолетним опытом, обсудим практические кейсы, истории успеха и собственные ошибки: 

Антон Воронюк (Директор по развитию бизнеса WebPromoExperts и Webpromo)
Сергей Грабчак (Директор по маркетингу Ощадбанк)
Надежда Крепосная (Руководитель отдела маркетинга ООО «Керхер»)
Михаил Хейна (Руководитель креативной студии Арт Депо)
Алексей Данченко (Co-founder, COO omnichannel CDP eSputnik)
Чеховская Евгения (Performance Marketing Manager at PUMA Ukraine LLC)
Оксана Несмиян (Соучредитель благотворительного фонда НКО SAB UA)
Инна Воронцова (Специалист в области создания стоковых фото и видео)

Когда: 3 сентября 2024
Время: 11:00 (по Киеву)

Не упустите уникальную возможность разобраться в современных стратегиях и технологиях использования искусственного интеллекта, которые помогут поднять вашу маркетинговую стратегию на новый уровень.

Регистрируйтесь, участие БЕСПЛАТНО!
Подробности регистрации по ссылке здесь

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