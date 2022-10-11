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Аккордбанк перечислил 7-значную сумму на приобретение дронов-камикадзе

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Украинский АККОРДБАНК поддержал инициативу Благотворительного Фонда Сергея Притулы приобрести дроны-камикадзе RAM II UAV для Вооруженных Сил Украины.

Представители банка сообщили, что перечислили фонду 7-значную сумму.

«Запугать украинцев никогда не удастся. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины и волонтерское движение для усиления борьбы против россии – страны-оккупанта, страны-террориста», — подчеркнул Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО «КБ «АККОРДБАНК».

Аккордбанк регулярно оказывает помощь ВСУ. Всего за период полномасштабного вторжения банк передал вооруженным силам 120 бронированных и многоцелевых автомобилей, а также планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование для повышения эффективности борьбы с российскими оккупантами.

Дата публикации
Просмотры
699
Поделиться:
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