Аккордбанк перечислил 7-значную сумму на приобретение дронов-камикадзе

Представители банка сообщили, что перечислили фонду 7-значную сумму.

«Запугать украинцев никогда не удастся. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины и волонтерское движение для усиления борьбы против россии – страны-оккупанта, страны-террориста», — подчеркнул Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО «КБ «АККОРДБАНК».

Аккордбанк регулярно оказывает помощь ВСУ. Всего за период полномасштабного вторжения банк передал вооруженным силам 120 бронированных и многоцелевых автомобилей, а также планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование для повышения эффективности борьбы с российскими оккупантами.