Аккордбанк перечислил 7-значную сумму на приобретение дронов-камикадзе

Украинский АККОРДБАНК поддержал инициативу Благотворительного Фонда Сергея Притулы приобрести дроны-камикадзе RAM II UAV для Вооруженных Сил Украины.
Представители банка сообщили, что перечислили фонду 7-значную сумму.
«Запугать украинцев никогда не удастся. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины и волонтерское движение для усиления борьбы против россии – страны-оккупанта, страны-террориста», — подчеркнул Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО «КБ «АККОРДБАНК».
Аккордбанк регулярно оказывает помощь ВСУ. Всего за период полномасштабного вторжения банк передал вооруженным силам 120 бронированных и многоцелевых автомобилей, а также планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование для повышения эффективности борьбы с российскими оккупантами.