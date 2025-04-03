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Акцизные налоги на спирт и сигареты: как изменятся цены в апреле 2025 года
Ожидается, что в текущем году акциз на сигареты увеличится на 35,4%.
С 1 апреля 2025 года минимальное акцизное налоговое обязательство будет рассчитываться с коэффициентом 1,1.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Этот коэффициент применяется ко всем производителям и импортерам табачных изделий по следующим кодам:
УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра)
2402 20 90 90 90 20 (сигареты с фильтром)
Стоимость сигарет в Украине продолжит расти. Ожидается, что в текущем году акциз на сигареты увеличится на 35,4%. В рамках евроинтеграции Киев планировал поднять акцизные ставки до 90 евро за 1000 сигарет уже в 2025 году. Однако теперь эта цель отложена и планируется достичь этого уровня к 2028 году.
Согласно информации Госналоговой службы, с 1 апреля 2025 года производители этилового спирта и биоэтанола обязаны учитывать гарантированное налоговое обязательство при расчете своих обязательств по акцизному налогу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 о повышении акцизов, принятый Верховной Радой в декабре 2024 года.
Согласно приблизительным подсчетам, в 2025 году пачка сигарет обойдется в 127,4 грн, а в 2028 году — уже 173,6 грн. В этом году рост акциза, как уверяют чиновники, дополнительно принесет государственному бюджету 27,1 млрд. грн.