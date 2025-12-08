Акцизы на топливо вырастут: когда украинцам ждать подорожания бензина и автогаза

АЗС / © ТСН.ua

Национальный банк Украины предупреждает о существенном подорожании автомобильного горючего с начала 2026 года из-за запланированного повышения акцизного налога. До конца 2025 года цены на АЗС будут оставаться стабильными, однако с 1 января 2026 года рынок ожидает ускоренный рост стоимости бензина, дизельного топлива и автогаза.

Об этом говорится в отчете НБУ относительно прогнозов для топливного рынка

Регулятор отмечает, что повышение акцизных ставок станет ключевым фактором подорожания горючего в 2026 году и последующих периодах. Изменения предусмотрены действующим законодательством и вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ставки акцизного налога вырастут в таком соотношении (за 1000 литров горючего):

бензин: с 271,7 евро до 300,8 евро;

дизельное топливо: с 215,7 евро до 253,8 евро;

автогаз: со 173 евро до 198 евро.

В НБУ отмечают, что даже с учетом снижения оптовых цен на бензин во второй половине года, розничная стоимость на АЗС до конца 2025 года существенно не изменится. Это объясняется ожидаемым повышением акцизов, которое нивелирует стимулы для снижения цен.

Сообщается, что оптовый рынок демонстрировал определенное снижение стоимости бензина, однако в розничной сети существенной корректировки не произошло.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин отметил, что снижение цен в конце года экономически нецелесообразно: «Нет смысла снижать цены, чтобы через несколько недель снова их повышать из-за новых акцизов. Я предполагаю, что до весны у нас будет длительный период стабильных цен на заправках».

По оценке НБУ, после внедрения новых акцизных ставок рынок топлива войдет в фазу ускоренного подорожания, что будет влиять как на цены для конечных потребителей, так и на общую инфляционную динамику в стране в 2026 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее экс-глава Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук рассказывал о том, что из-за санкций и дефицита дизеля в Европе в Украине фиксируют подорожание дизельного топлива