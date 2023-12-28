Александр Кацуба: какой должна быть экологическая политика Украины во время войны

Ущерб, который наносит российская агрессия украинской природе и качеству жизни украинцев, не имеет аналогов в европейской истории после завершения Второй Мировой войны. Во время и особенно после завершения войны с Россией Украине придется потратить огромные ресурсы, чтобы преодолеть последствия устроенного Россией экоцида.

Нам придется совместными усилиями с нашими международными партнерами преодолеть загрязнение воздуха, воды, грунтов, нанесенный ущерб биоразнообразию. На это уйдут годы и миллиарды долларов. Но это придется сделать во избежание трагического снижения качества жизни украинцев и европейцев на многие поколения вперед. Усилия понадобятся от всех: от государства, от бизнеса, от граждан, от международного сообщества.

Прежде всего, мы должны правильно и комплексно оценить весь ущерб, нанесенный украинской экологии. Анализ экологических последствий войны выполняется Программой ООН по окружающей природной среде (UNEP). Также в процесс вовлечены эксперты Правительства Украины, Еврокомиссии, Группы Всемирного Банка, независимые экологи из Украины, Чехии, Германии, Швеции. Возмещение ущерба должно стать органической частью плана восстановления, которая должна отвечать всем "зеленым" вызовам. Кроме того, экоцид должен быть частью судебных тяжб Украины к российскому государству. Россия должна заплатить. В настоящее время ущерб экологии превышает 75 миллиардов долларов, при оценке общего материального ущерба от войны в 150 миллиардов долларов.

Что касается международной поддержки, у нас уже есть положительные сдвиги. Европейская политика зеленой трансформации, которая является частью "Зеленого соглашения" ЕС, предусматривает расходы на уровне 1 триллион евро. Эти деньги пойдут на изменения в экономике и энергетике для сокращения выбросов и снижения уровня загрязнения природы до 2050 года.

Европейская комиссия — высший исполнительный орган ЕС — хочет присоединить к этой программе и Украину. По этой программе мы можем получить помощь в финансировании модернизации энергетики, промышленности и транспорта, а также — частично — восстановлении биологической среды. Кроме того, за счет международной помощи частично могут быть реализованы программы по разминированию украинской территории. Поскольку из-за действий россиян минами и снарядами загрязнено более 25% нашей земли.

Но и нам как стране, и обществу придется изменить свои экологические привычки и практики. А также внедрять взвешенную и последовательную государственную политику, направленную на снижение уровня загрязнения природы, уменьшение выбросов, на очистку уже загрязненных почв, лесов, водоемов.

По моему убеждению, уже во время войны и в первые годы после ее завершения мы должны сосредоточиться на нескольких наиболее доступных направлениях: энергосбережении, модернизации коммунального хозяйства, комплексной работе с отходами, стимулировании внедрения экологических технологий.

Энергосбережение, а также программы модернизации водоканалов, систем отопления и водоотвода позволят радикально сократить расход тепловой энергии и электричества. Так как уменьшение потерь может составлять от 20 до 70% в зависимости от отрасли.

Украине необходима системная программа энергосбережения, позволяющая привлекать финансирование — кредитное, инвестиционное, грантовое — в проекты модернизации энергетических систем бизнеса, коммунальных предприятий, жилых домов.

Комплексная работа с отходами — еще одно ключевое направление, которым мы должны заниматься прямо сейчас. В Украине миллиарды тонн отходов, накопленных еще со времен советской индустриализации. Миллионы тонн мусора ежегодно генерируют украинские города. Но в Украине до сих пор отсутствуют серьезные инвестиции в сортировку, переработку или экологичное сжигание мусора. Это — в то же время, когда такие страны, как Швеция, импортируют мусор из менее развитых стран, чтобы перерабатывать и сжигать отходы ради получения вторичного сырья и энергии.

Современные технологии позволяют перерабатывать и сжигать мусор без экологического ущерба. А свалки, мусорные полигоны и отвалы промышленных предприятий, лежащие на открытом воздухе, — отравляют. Воздух, почвы и воды. Стране нужна инвестиционная программа, которая позволит ликвидировать все мусорные полигоны, которые сейчас по площади равны площади всех городов Украины вместе взятых. Кроме того, война тоже создает огромные массивы отходов. Что нужно делать сейчас? Нулевые налоговые ставки, нулевые пошлины на ввоз современного оборудования для переработки, льготные условия для выделения земли и инвестиции придут даже во время войны. Переработка мусора — это лучшая долгосрочная инвестиция в экологическую безопасность украинских городов и Украины в целом.

Третье направление — внедрение экологичных технологий — является логическим развитием первых двух направлений. Здесь речь в первую очередь идет об инвестициях частного бизнеса. У нас жила и тихо умерла идея "инвестиционных нянь". Ибо полномасштабная война и отсутствующие до сих пор полноценные реформы правоохранительной и судебной системы помешали. Сейчас этот институт планируют перезагрузить и одним из направлений поддержки инвесторов со стороны государства должны быть инвестиции в экологически безопасные предприятия, отвечающие стандартам Зеленого курса Европейского Союза.

Сочетание всех трех компонентов позволит уже во время войны начать постепенно решать накопившиеся экологические вызовы для страны, а также преодолевать угрозы, которые создают своей варварской агрессией россияне.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.