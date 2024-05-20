Александр Кацуба: путь от НАК "Нефтегаз" до частной добычи газа и помощи ВСУ

Еще в начале уже далеких 10-х Кацуба работал сначала в Полтаве, в "Полтавагаздобыче", затем перешел на должность заместителя председателя правления "Черноморнефтегаза", а уже в 2012 году стал заместителем председателя правления крупнейшей нефтегазовой компании страны — государственной НАК "Нафтогаз". Кстати, на период работы А. Кацубы в команде Черноморнефтегаза приходится наиболее успешный период развития компании, во время которого удалось увеличить добычу газа компанией с 1,1 до 2,4 миллиарда кубометров в год.

Кацуба завершит работу в государственном секторе в августе 2014 года. После завершения работы не избежал Кацуба расследований по своей деятельности. Да, он был фигурантом дела о так называемом "горючем Курченко" как подозреваемый, но уже в 2024 году расследование НАБУ привело к оглашению подозрения другим подозреваемым.

“Я больше никогда не планирую работать в государственном секторе или в политике. Особенно когда меня сделали крайним по делам других людей. Ибо все, что произошло, отняло много сил и нервов у моей семьи и меня. Вот сейчас следствие выдвинуло подозрение другим людям. Хотя еще в 2015 году, когда по делу пытались преследовать меня, уже вышло расследование Bihus. Но чтобы прийти к этому выводу пришлось создать НАБУ и потратить 9 лет”, – комментирует дела против себя сам Кацуба.

После ухода из НАК "Нафтогаз" Александр сосредоточился на развитии собственного бизнеса. В том же 2014 году Кацуба совместно с партнером из Латвии запустил цифровой сервис по кредитованию. Через год взгляды на бизнес у партнеров разошлись, и Кацуба продал свою долю латвийцам. Уже в 2015 году с другим партнером, соотечественником, семья Кацуб запустили аналогичный сервис под брендом MyCredit. Совокупный объем инвестиций составил 1 миллион долларов. Компания стала лидером рынка, и в 2019 году 20% бизнеса было продано структурам бизнесмена Сергея Тигипко. Сумма сделки составила 3 ​​миллиона долларов, в том же году она была признана IT-сделкой года в сфере финансовых решений. С 2019 финансовый бизнес начал масштабироваться — подразделения MyCredit работают во Вьетнаме, на Шри-Ланке и в Польше. Кацуба играет роль управляющего партнера группы компаний.

2022 в рамках развития финансового бизнеса Кацуба планировал создать цифровой сервис доступного лизинга автомобилей. Но полномасштабное вторжение помешало этим планам реализоваться. Сам предприниматель комментирует это так: “Мы планировали открывать лизинг авто, уже даже начали пилотный запуск, ориентируясь на богатые пригороды Киева — Ирпень, Бучу, Вышгород. Для увеличения потенциальной аудитории сервиса я купил два специализированных издания — "АвтоБазар" и "Автоцентр". Они до сих пор в структуре нашего бизнеса. Но мы свернули планы после 24 февраля. Ситуация непредсказуема, к тому же кредитные деньги сейчас слишком дорогие.

Тем не менее именно полномасштабное вторжение России стимулировало предпринимателя вернуться на рынок газа, но как частного инвестора. В 2023 году он запустил компанию АЛЬФА ГАЗ, которая в настоящее время добывает более 1 миллиона кубометров газа в месяц.

“Возвращение на рынок газа — это возвращение туда, где я интенсивно проработал 4 года — с 2010 до 2014. Этот рынок я знаю, имею специализированное образование, поэтому это было логичное решение. Что касается инвестиций, то конкретных сумм не назову, но сейчас энергетические активы дешевле, чем в мирные времена. Тем более что мы не гигант рынка. Наша добыча, условно, около 1.0 миллиона кубометров в месяц. У нас есть компании, которые добывают в несколько раз больше в день”, — комментирует свое возвращение на рынок Кацуба.

Бизнесмен с партнерами планирует дальнейшее расширение бизнеса в сфере добычи газа, но насколько планы будут успешными, зависит от экономической и военной ситуации: «В настоящее время расширение добычи зависит от очень простых и одновременно очень сложных факторов: безопасности из воздуха, безопасности на суше, доступа украинского бизнеса к кредитам и инвестициям. Также добывающим требуются устоявшиеся правила от государства, нужен баланс между интересом государства собрать больше налогов и интересом бизнеса инвестировать в добычу. А для этого требуются стабильные правила игры на 5-10 лет, хотя бы в сфере налогов и регулирования”, – объясняет Александр.

После начала войны Кацуба активно присоединился к волонтерской помощи ВСУ. Воспользовавшись наработками в автомобильном бизнесе, на февраль 2024 г. предприниматель передал более 100 легковых, грузовых и инженерных машин на нужды Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны. Свою деятельность предприниматель объясняет так: “Для меня оккупация Крыма и война на Донбассе были большим ударом, но по-настоящему я осознал все об этой войне, когда ракеты улетели в мой родной Харьков. Сейчас я убежден, что по завершении войны каждому гражданину нужно будет объяснить себе и своим детям, что он делал, когда стране и каждому украинцу угрожала опасность”.

В последние 2 года Кацуба активно комментирует события в энергетической сфере, в области экономики и бизнеса, максимально избегая политических комментариев. Комментируя краткосрочную и долгосрочную энергетическую безопасность, Кацуба продвигает важность децентрализации генерации энергии и внедрения государственных и местных программ энергосбережения. Что касается изменений в экономике, то предприниматель убежден, что все начинается с прозрачных судов, с адекватного и последовательного регулирования со стороны Правительства.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.