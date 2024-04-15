Александр Кацуба: Россия сконцентрировала свои атаки на энергетике. Что делать Украине?

Последние несколько недели напомнили нам, что Россия все еще способна наносить концентрированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В то время как почти всю зиму Россия выбирала между украинским ВПК, позициями военных, террором против мирного населения и энергетикой, сейчас оккупанты решили сконцентрироваться на последних двух пунктах — атаковать гражданское население и энергетику.

По их извращенной логике это выглядит вполне логично — запугивать и деморализовать, в расчете, что украинское общество "посыплется". Я уверен, что этот расчет провалится так же, как их начальный план войны с Киевом "за три дня". Но проблемы для нас они все еще могут создавать.

Эта волна атак по энергетике характеризуется измененной тактикой россиян: сейчас они атакуют одни и те же объекты по несколько раз подряд, стараясь не столько "добить" трансформаторы, распределительные станции или энергоблоки, сколько нанести вред тем специалистам, которые осуществляют аварийные или ремонтные работы. Особо эта тактика опасна в регионах, где россияне и сконцентрировали главные удары — Харьковщина, Днепропетровщина, Одесса и Николаев. При этом россияне пытаются повредить сеть, обеспечивающую импорт электроэнергии из Европейского Союза, позволяющий в периоды дефицита генерации стабилизировать энергетическую сеть.

Мартовские атаки заставили украинских энергетиков прибегнуть к аварийным и стабилизационным отключениям, на таком масштабном уровне впервые с лета 2023 года. Украинцам снова нужно проявить гражданскую сознательность и потреблять электричество осторожно. Вполне возможно, что если атаки продолжатся, а западная помощь (особенно от США) и дальше будет задерживаться, стабилизационные отключения временно охватят всю страну. Однако коллапс украинской энергетике как не угрожал, так и не угрожает.

Мотивы действий россиян мы разбирать не будем, ведь искать логику или рациональные мотивы в действиях террористов довольно глупо — для них главным всегда будет причинить боль и деморализовать. А чем они это объясняют — не важно. Сосредоточиться на том, что должны сделать мы и наши партнеры.

Первое и главное прямо сейчас — это усиление сил Противовоздушной обороны. У Украины большое количество иностранного вооружения, которое используется параллельно с образцами советских времен, но стране нужно больше — и это сейчас критически зависит от американских конгрессменов. Помимо западной

помощи с российскими дронами и ракетами помогают бороться мобильные группы ПВО — их усиление происходит постоянно. Поэтому ждем хороших новостей из Вашингтона.

Второе — усиление ударов по территории России. Некоторые видят причины усиления ударов по энергетике в том, что Украина систематически выносит российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Но, повторюсь, рационализировать действия террористов нет смысла — они убивают и взрывают, потому что могут. А если удары по НПЗ для них болезненные, Украина должна продолжать. Чем выше будут потери России, чем больше цена для окружения Путина, которое зарабатывает на нефти и газе — тем быстрее война закончится.

Третье: Украине нужно продолжить политику децентрализации энергоснабжения, дальнейшую интеграцию в европейскую энергетическую сеть. В ноябре 2023 г. европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила возможности для поставки в Украину на 500 МВт до 1 700 МВт. Именно эти мощности позволили в период стабильности усилить экспорт энергетики, а сейчас стабилизироваться в результате импорта.

Четвертый — в этом году местные власти должны инвестировать или привлекать кредитование и инвестиции в децентрализацию производства тепла и энергосбережения. Децентрализация снизит уязвимость крупных городов от магистрального энергоснабжения и позволит компенсировать потери отдельных центров генерации путем страхования друг друга. Например, можно использовать опыт Скандинавии — в Швеции большинство домов и объектов социальной инфраструктуры осуществляют отопление и охлаждение путем использования станций тепловых насосов. Сырьем для таких станций является потенциал воды, атмосферы и земли. К примеру, станция в Стокгольме обеспечивает теплом 400 тысяч населения города. Здесь продолжает расти число потребителей энергии, производимой тепловыми насосами, поскольку они достаточно эффективны и снижают вредное воздействие на окружающую среду. В настоящее время Швеция насчитывает более 700 000 тепловых насосов. Для того чтобы наши города и предприятия больше инвестировали в современную энергетику, сейчас можно привлекать гранты и кредиты Всемирного банка и европейских энергетических фондов.

Пятое — это системная работа Правительства — Украине нужна стратегия энергосбережения на 10-20 лет. Да, можно сказать, что думать так далеко "несвоевременно". Но начало реализации такой программы уже сейчас — в том числе с привлечением внешнего ресурса в рамках европейского "зеленого курса" — позволит уже сейчас начать сокращать потребление тепла и электричества. И помочь стране в краткосрочной перспективе. Программа энергосбережения должна

включать в себя льготы и доступные программы утепления, сокращения выбросов, перевод общественного транспорта на электричество и биотопливо, выделение дотаций на выращивание энергетического леса, переработку и экологическое сожжение мусора.

Наконец — шестое — нашу энергетическую безопасность могут значительно усилить инвестиции в собственную добычу и инвестиции в зеленую энергетику. Чтобы увеличить добычу газа, строить ветровые и солнечные электростанции, нам нужны деньги западных и восточных инвесторов. И мы снова возвращаемся к гарантиям для бизнеса безопасности, в том числе энергетической.

Да, всегда лучшее, что можно сделать во времена краткосрочных вызовов — думать стратегически. Решать срочные вызовы, но думать, планировать и реализовывать стратегию, основанную на лучших практиках децентрализации и энергосбережения. Это позволит и снизить влияние российских террористических атак на нашу повседневную жизнь, и значительно расширить долгосрочные возможности украинской энергетики и экологии.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.