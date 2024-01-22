Александр Кацуба: Украинская экономика — на военных рельсах. Что можно сделать для победы

Уже почти 2 года идет полномасштабное вторжение России в Украину, уже почти 10 лет — российско-украинская война. И чем больше идет война, тем важнее для страны, государства, украинского бизнеса и граждан мобилизировать все ресурсы на борьбу с врагом.

К сожалению, мы не можем рассчитывать, что наши партнеры закроют нам все наши военные и социальные потребности, обеспечат всем необходимым оружием, чтобы мы могли сконцентрироваться исключительно на войне и восстановлении страны после российских атак.

Поэтому мы все должны вместе думать, как дополнительно мобилизовать людей не только на фронт, но и как мобилизовать тыл, чтобы он мог эффективно помочь фронту победить Путина и его армию. Такую мобилизацию общества и экономики часто описывают категориями "военная экономика" или "экономика военного времени", но часто концентрируют эти термины исключительно вокруг производства оружия, боеприпасов и амуниции.

Но война требует мобилизации тыла не только для производства оружия, но и обеспечения войны деньгами, обеспечения того же производства электричеством и теплом, создания нормальных условий для жизни в Украине гражданского населения. Поэтому главная цель государственной политики в сфере экономической мобилизации страны — корректно определять приоритеты, на которых мы как общество и государство должны сосредоточиться.

Первое, с чего нужно начать, — анализ и осознание реальности.

1. Мы должны понимать, что во время войны мы не можем на 100% полагаться на наших партнеров, значительную часть производства оружия и все денежное финансирование обороны мы должны финансировать самостоятельно.

2. Кроме того, никакого экономического чуда во время войны не произойдет: миллиарды инвестиций, новые крупные производства, ориентированные на экспорт, приток рабочей силы во время войны невозможны. Соответственно, придется управлять и оптимизировать уже имеющийся ресурс.

3. Чем больше ресурса мы сконцентрируем в данный момент, тем быстрее победим в войне. Но при этом нам следует сохранить функционирование тыла и социальный мир.

Соответственно мы должны сделать украинскую экономику более адаптивной к войне, увеличить производство оружия и гарантировать базовый уровень экономической активности. И именно через это определять наши действия.

Для начала не стоит страдать сомнительными идеями, что на "военные рельсы" можно перевести все. Кофейня не станет военным производством. Продуктовый магазин не станет. Следует ограничить стремление отдельных чиновников вводить разные новые уровни регулирования. К примеру, регулирование цен. Ибо Советский Союз нам доказал, что регулирование цен ведет только к дефициту. Никаких дополнительных экономических или военных возможностей у нас от этого не возникнет.

При необходимости государство может поднять налоги, но при этом нужно максимально упрощать администрирование и процедуру уплаты. Украинский бизнес и граждане понимают, что на войну нужны деньги. Но нельзя одновременно применять кнут и кнут. Должны быть и дерегуляционные нормы.

Главное, на чем сейчас должно сосредоточиться государство в направлении обеспечения сил обороны, — это максимальная загрузка украинских государственных и частных компаний. У нас сейчас нет другого пути загрузить экономику заказами и сохранить максимум денег в стране, кроме как удовлетворять потребности войск силами национального производителя. Чтобы насытить национального производителя оборотными средствами, можно распространить государственную кредитную программу 5-7-9 на все предприятия, производящие товары для нужд сил обороны.

Развитие производства следует сосредоточить на направлениях, которые реалистично развивать при текущем состоянии украинской промышленности, инженерного и научного потенциала. Мы вряд ли сможем массово производить сложную и высокотехнологичную технику. Но дроны почти всех классов, снаряды, мины, амуниция и т.д. — это то, производство чего Украина способна масштабировать. Мы можем мечтать о массовом производстве собственных крылатых ракет, но главное сейчас — насытить фронт простыми и нужными средствами ведения войны.

Что касается государственного бюджета и местных бюджетов, то главным приоритетом является сокращение расходов, которые раздражают общество и сейчас просто не нужны. Клумбы и цветы, зеленые насаждения, строительство развязок, текущий ремонт в любом виде (ремонтировать надо либо капитально, либо никак) — все это должно уйти в прошлое. То же касается расходов государственного бюджета — государство должно вкладывать в медийные проекты только если они помогают ВСУ воевать, вкладывать в строительство дорог, только если это нужно для военной логистики или критического импорта и товарного экспорта. Мы можем сэкономить еще несколько десятков миллиардов гривен в год как минимум при оптимизации государственных расходов.

Нужно работать над тем, чтобы возвращать квалифицированных работников из-за границы или вербовать иностранных специалистов для ключевых отраслей экономики — военного производства, энергетики, технологической промышленности. Для этого нужно немедленно радикально либерализовать миграционное законодательство в отношении квалифицированных рабочих и тех, кто может быть вовлечен в индустриальное производство.

На теме "экономики военного времени" многие спекулируют, приводя в пример то практику Первой мировой войны, то практику Второй мировой. Часто это клише, используемое для политических спекуляций. Украина не сможет и не должна повторять практики, реализуемые 80 или 100 лет назад. Но если реализовать несколько прагматических шагов, проанализировать государственную политику, помочь бизнесу нарастить производство необходимых для обороны товаров — необходимое для победы состояние экономики и общества гарантируется. Главное — это помнить, что "экономика военного времени" — это не код в компьютерной игре, он не дает +100 к производству и +10 к моральному духу. Он просто помогает стране лучше воевать. И побеждать.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.