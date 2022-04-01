Александр Слобоженко: медиабаинговые компании ведут войну на информационном фронте

Один из лидеров рынка медиабаинга рассказал, как его компания помогает бороться с агрессором.

Владелец медиабаинговой компании Александр Слобоженко рассказал, как воюет с агрессором в информационном поле и доносит до простых россиян правду о том. что происходит в Украине.

Об этом Слобоженко рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

В частности, Слобоженко констатировал, что после 24 февраля IT-компании, равно как и все другие бизнесы в Украине, борются за сохранение штатов, объемов заказов и финансовых результатов. Всем приходится адаптироваться к работе в условиях военного времени. И не только перестраивать производственные процессы, но и помогать сражаться с врагом всеми доступными способами.

К примеру, наша компания активно настраивает рекламу на российскую аудиторию в различных ресурсах, которые еще не заблокированы на россии. Цель – показать, что действительно происходит в наших городах и селах. Призвать сознательных россиян выходить на улицы, протестовать против войны и властного режима путина, – рассказывает владелец компании.

В «военных» планах Traffic Devils – увеличение объемов рекламы и охват как можно большей целевой аудитории.

Мы хотим донести до тех, кому ежесекундно в местных новостях утверждают, что Россия якобы нас от чего-то защищает. Это не защита, а нападение. Это разрушенные города, тысячи смертей. Это мы вынуждены защищаться и бороться за нашу мирную жизнь. – подчеркнул Слобоженко. — В частности, из-за такой рекламы и якобы "фейки" на россии запретили Facebook и Instagram. Это доказывает, что наша реклама эффективна и сильно затронула российское правительство.

Traffic Devils призывает к этой работе присоединяться другие медиабаинговые компании, чтобы эффективно противодействовать войне с Россией в информационном пространстве.