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Об этом во время встречи с представителями Нефтегазовой ассоциации Украины сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук.

По данным следствия, производство было оборудовано на территории промышленного предприятия. Там незаконно производили дизельное топливо и бензин марок А-95 и А-92.

«Чтобы увеличить объемы горючего для продажи, фигуранты смешивали его с нефтяными компонентами низкого качества. Такая смесь не отвечала никаким стандартам», – заметил Ткачук.

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По его словам, реализовывали горючее через сеть местных автозаправочных станций, которые имели лицензии, основания выдачи которых будут проверены в ходе расследования.

Известно также, что АЗС представляли нулевую отчетность в ГНС, использовали договоры, товарно-транспортные накладные, сертификаты, паспорта качества с недостоверными сведениями и т.п.

Детективы БЭБ провели более 20 обысков на заводе и сети автозаправочных станций, где зафиксировали продажу контрафактного горючего, отсутствие документов о его происхождении, сертификатов качества, РРО, выдачи чеков и работу операторов АЗС без официального трудоустройства.

Во время проведения следственных действий также обнаружены и изъяты документы, черновые записи, деньги и горючее стоимостью более 4 млн гривен.

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Продолжается досудебное расследование.

С начала года детективы Бюро экономической безопасности изъяли на 650 млн грн контрафактного горючего и оборудования для его производства. Кроме того, по материалам БЭБ 35 автозаправочным станциям отменены лицензии.