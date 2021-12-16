Алименты на детей: как в Украине в 2022 году увеличатся выплаты

Алименты на детей: как в Украине в 2022 году увеличатся выплаты

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В Украине от 1 января 2022 размер алиментов останется без изменений, поскольку прожиточный минимум вырос 1 декабря 2021 и он не будет меняться до 1 июля 2022 года. Однако увеличение размера алиментов в 2022 году запланировано 1 июля до 2508 гривен и с 1 декабря до 2589 гривен.

Семейный кодекс Украины (ч.2 ст.182) предусматривает разные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. Однако имеется минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка и он должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 января 2022 (остался на уровне 1 декабря 2021):

Для детей до 6 лет – 1050 гривен.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 309 гривен.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2022 года:

Для детей в возрасте до 6 лет – 1010,5 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет – 1372 гривен.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2022:

Для детей в возрасте до 6 лет – 1136 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет – 1416,5 гривен.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 января 2022 года (остался на уровне 1 декабря 2021 года):

Для детей до 6 лет – 2100 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет – 2618 гривен.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2022 года:

Для детей в возрасте до 6 – 2201 гривна.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2744 гривен.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2022:

Для детей в возрасте до 6 лет – 2272 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет – 2833 гривны.

Максимальная сумма алиментов, которая не должна быть меньше 10 прожиточных минимумов на ребенка, также увеличилась:

На ребенка до 6 лет

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен;

с 1 июля 2022 года – 22 010 гривен;

с 1 декабря 2022 года – 22 720 гривен.

На ребенка от 6 лет до 18 лет

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен;

с 1 июля 2022 года – 27 440 гривен.

с 1 декабря 2022 года – 28 330 гривен.

Напомним:

Прожиточный минимум на 2022 год утвердила Верховная Рада. Этот показатель прописан в принятом госбюджете-2022.

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