Алименты на детей в 2026 году: как изменился размер выплат

В Украине родители должны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия и при необходимости платить алименты.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Алименты на ребенка – возможность обеспечить его необходимыми средствами для жизни

Алименты на ребенка — возможность обеспечить его необходимыми средствами для жизни / © unsplash.com

В Украине в 2026 году вступили в силу новые финансовые показатели, непосредственно повлиявшие на размер алиментных выплат. С 1 января вырос прожиточный минимум для детей. Это привело к увеличению минимального размера алиментов.

Государство гарантирует ребенку минимум, который не может быть менее 50% установленного прожиточного минимума для соответствующего возраста.

Теперь с 1 января он составляет:

  • 1 408,5 грн в месяц — для детей до шести лет

  • 1 756 грн в месяц — для детей от шести до 18 лет

В Минюсте отметили, что эти суммы формируют базовый уровень финансовой поддержки ребенка, закрепленный на государственном уровне.

Алименты могут выплачиваться по договоренности между родителями или взиматься через суд, если между ними нет согласия.

Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например с ним трудовые отношения временно приостановлены.

