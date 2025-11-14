Алименты от государства: кто может их получить и как это сделать

Не все родители добросовестно платят алименты / © pixabay.com

В Украине предусмотрена материальная помощь детям до 18 лет, родители которых по ряду причин не платят алименты.

Какую помощь можно получать, если мужчина не платит алименты, в каких случаях это возможно и как оформить помощь объясняют юристы «Бесплатной юридической помощи».

В частности, алименты от государства могут получить дети до 18 лет, если один из родителей:

внесен в Реестр должников за неуплату алиментов

находится под следствием, принудительным лечением или в местах лишения свободы

признан недееспособным

проходит срочную военную службу

место его пребывания неизвестно

Сумма пособия исчисляется следующим образом: прожиточный минимум для ребенка соответствующего возраста минус средний доход семьи на 1 человека за последние 6 месяцев.

Размер алиментов от государства рассчитывают так: от полного прожиточного минимума для ребенка (он зависит от возраста) вычитают средний доход семьи на 1 человека за последние полгода. Разница и есть размер государственной помощи.

Максимальный размер ее составляет:

2 563 грн — если ребенок до 6 лет

3 196 грн — от 6 до 18

Такая помощь не может быть менее 1 281,50 грн, если ребенок до 6 лет, и менее 1 598 грн, если ребенок от 6 до 18 лет (т.е. выплаты должны составлять более 50% прожит минимума для ребенка).

Временную помощь назначают каждые полгода, начиная с того месяца, когда были поданы документы. Перерасчет могут произвести, если ребенок достиг 6 лет или же изменился размер прожитого минимума.

Как оформить помощь детям, не получающим алименты — куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы получить временную помощь, нужно написать заявление, в которое добавляют копию свидетельства о рождении ребенка, декларацию о доходах и, при необходимости, справку о доходах, которых нет в госстрахе.

Могут понадобиться и дополнительные:

заявление с информацией о родителе, который должен платить алименты

копия решения суда об уплате алиментов

справка, что отец находится под следствием, на лечении, в местах лишения свободы, признан недееспособным или проходит срочную службу

справка из полиции, что место нахождения отца не установили

Документы подают в ПФУ, ЦНАП (Центр предоставления административных услуг) или через представителей местных советов. Можно также отправить пакет с документами по почте в отделение ПФУ или подать онлайн через портал ПФУ или «Дію».

Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, с ним трудовые отношения временно приостановлены.