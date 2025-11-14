- Дата публикации
-
Алименты от государства: кто может их получить и как это сделать
Алименты на ребенка – возможность обеспечить его необходимыми средствами для жизни, развития и образования.
В Украине предусмотрена материальная помощь детям до 18 лет, родители которых по ряду причин не платят алименты.
Какую помощь можно получать, если мужчина не платит алименты, в каких случаях это возможно и как оформить помощь объясняют юристы «Бесплатной юридической помощи».
В частности, алименты от государства могут получить дети до 18 лет, если один из родителей:
внесен в Реестр должников за неуплату алиментов
находится под следствием, принудительным лечением или в местах лишения свободы
признан недееспособным
проходит срочную военную службу
место его пребывания неизвестно
Размер алиментов от государства рассчитывают так: от полного прожиточного минимума для ребенка (он зависит от возраста) вычитают средний доход семьи на 1 человека за последние полгода. Разница и есть размер государственной помощи.
Максимальный размер ее составляет:
2 563 грн — если ребенок до 6 лет
3 196 грн — от 6 до 18
Такая помощь не может быть менее 1 281,50 грн, если ребенок до 6 лет, и менее 1 598 грн, если ребенок от 6 до 18 лет (т.е. выплаты должны составлять более 50% прожит минимума для ребенка).
Временную помощь назначают каждые полгода, начиная с того месяца, когда были поданы документы. Перерасчет могут произвести, если ребенок достиг 6 лет или же изменился размер прожитого минимума.
Как оформить помощь детям, не получающим алименты — куда обращаться и какие документы нужны
Чтобы получить временную помощь, нужно написать заявление, в которое добавляют копию свидетельства о рождении ребенка, декларацию о доходах и, при необходимости, справку о доходах, которых нет в госстрахе.
Могут понадобиться и дополнительные:
заявление с информацией о родителе, который должен платить алименты
копия решения суда об уплате алиментов
справка, что отец находится под следствием, на лечении, в местах лишения свободы, признан недееспособным или проходит срочную службу
справка из полиции, что место нахождения отца не установили
Документы подают в ПФУ, ЦНАП (Центр предоставления административных услуг) или через представителей местных советов. Можно также отправить пакет с документами по почте в отделение ПФУ или подать онлайн через портал ПФУ или «Дію».
Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, с ним трудовые отношения временно приостановлены.