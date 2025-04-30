Америка ощутила последствия политики Трампа: аналитики зафиксировали падение экономики США

Экономика США уменьшилась впервые за три года / © analitika-forex.blogspot.com

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Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки за первый квартал снизился на 0,3% в годовом исчислении. При этом за предыдущие три месяца (четвертый квартал 2024 г.) ВВП США показал рост на 2,4%. В последний раз квартальное падение ВВП в США было в 2022 году.

Об этом говорится в предварительном отчете Бюро экономического анализа США.

В США используют именно годовое исчисление квартального ВВП. То есть изменения в экономике рассчитываются с предположением, что они будут продолжаться в течение года с устойчивой скоростью. Это означает, что фактическое падение ВВП было несколько меньше, но дает представление о возможном развитии экономической ситуации.

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По мнению аналитиков, причиной снижения ВВП в первую очередь стали увеличение импорта перед введением новых пошлин Трампа и уменьшение расходов государства. Это негативное влияние могло бы быть еще большим, но его частично компенсировали инвестиции, экспорт и потребительские расходы.

Относительно потребительских расходов, по данным Bloomberg, этот показатель был худшим за полтора года. Отмечается, что на потребительские расходы приходится две трети ВВП, и в первом квартале они увеличились всего на 1,8%.

Единственный положительный показатель, указанный в отчете Бюро экономического анализа США — это затраты бизнеса на оборудование, которые показали наибольшую скорость роста за последние пять лет. Интересно, что наибольшее влияние на размер этих расходов оказали закупки самолетов и компьютерной техники.

Напомним, из-за новых тарифов на экспорт в США произошел крупнейший за последние годы обвал американских, британских, европейских и российских акций. Прогноз брокерской компании Wall Street JP Morgan свидетельствует, что мировая экономика летит в бездну из-за торговой войны Трампа.