Американцы массово скупают итальянское вино: в чем причина

Американские импортеры накапливают итальянское шипучее вино Prosecco, чтобы защититься от возможного влияния пошлин, которые грозится ввести президент США Дональд Трамп на европейские товары.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию торговой ассоциации Союза итальянских вин.

Импорт итальянского игристого вина в США, в котором 90% составляет Prosecco, резко вырос на 41% в ноябре после победы Трампа на выборах, значительно превысив потребительский спрос.

Итальянские вина не пострадали от пошлин во время первого президентства Трампа, и на сегодняшний день не было объявлено ни о каких пошлинах против европейских партнеров. Однако импортеры и дистрибьюторы Prosecco принимают меры предосторожности для защиты рынка.

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Согласно данным торговой федерации, Италия экспортирует почти четверть своего вина в Соединенные Штаты, оставляя сектор более подверженным возможным тарифам, чем любой другой итальянский экспорт. В прошлом году итальянский экспорт вина в США составил 1,9 млрд евро (1,97 млрд долларов).

Prosecco стал самым продаваемым итальянским вином в Соединенных Штатах в прошлом году, составляя почти 40% всех продаж.

Первые признаки беспокойства рынка появились еще до избрания Трампа: поставки Prosecco в Соединенные Штаты выросли на 17% за первые 10 месяцев 2024 года. Это можно сравнить с более скромным однозначным ростом на следующих двух рынках, Британии и Германии. При этом потребление итальянского вина в США за этот период выросло всего на 0,6%.

Напомним, тарифная политика Трампа вызывает беспокойство среди европейских лидеров, поскольку США продолжают давить на Канаду, Мексику и Китай.

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