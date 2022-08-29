Американская корпорация Dell уходит из России и увольняет всех сотрудников

Американская корпорация Dell, одна из крупнейших компаний по производству компьютеров и серверов, окончательно уходит с рынка России, увольняя весь штат сотрудников.

Корпорация Dell прекратила работу в России из-за войны в Украине.

Об этом пишет CNews.

Отмечается, что в России компания занимала первое место по поставкам серверов. В российском представительстве Dell, пишет издание, работало около 50 человек. Компания сократит всех продавцов, отдел маркетинга и технических специалистов. Последним днем ​​их работы будет 30 августа.

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"Технику работники оставляют себе, но все данные корпорация удаляет с жестких дисков и корпоративных телефонов", – рассказал CNews бывший сотрудник Dell.

Кроме того, сообщается об увольнении 400 разработчиков ПО из санкт-петербургского офиса разработок. Ранее офис активно развивался и планировалось его расширение, но теперь Dell сосредоточилась на развитии центра разработок в Польше. По словам источников, никому из россиян не предложили релокацию.

Ранее стало известно, что американский банк Citigroup свернет российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.

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