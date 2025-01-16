Американская торговая палата выступила против повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци

Об этом идет речь в официальном сообщении.

«Компании-члены Американской торговой палаты в Украине (Палата) не поддерживают повышение государственных регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 37%, утвержденное Наблюдательным советом Укрзализныци, потому что это решение может привести к остановке стратегических предприятий, в частности, компаний горно-металлургического комплекса». — говорится в сообщении.

Также в АСС призвали правительство учесть, что одновременно с повышением тарифов на перевозку грузов АО «Укрзализныця» также увеличивает стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами (контейнерами). Такое решение создаст значительное давление на экономику Украины, а дополнительные затраты на логистику для бизнеса превысят 1,4 млрд. грн. в год, что существенно снизит конкурентоспособность украинской продукции и ограничит возможности для выхода на экспортные рынки.

«Снижение объемов промышленного производства негативно скажется и на самом АО «Укрзализныця», поскольку единственным источником его доходов являются грузоотправители, которые из-за чрезмерной тарифной нагрузки будут вынуждены сократить объемы перевозок. Поэтому компании-члены Палаты призывают правительство Украины не допустить повышения государственных регулируемых тарифов и очередного роста стоимости железнодорожных грузовых перевозок», — резюмируется в сообщении АСС.

Ранее против намерения Укрзализныци повысить тарифы на грузовые перевозки выступила Европейская бизнес ассоциация: там напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла – на 70%, а зерновых – на 65%. И поэтому компания потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт. Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы – потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуацией в энергетике и дефицитом персонала. Очередное удорожание логистики только ускорит эти процессы.