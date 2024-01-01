"Американские политические игры": Ходжес объяснил, когда Украина получит помощь от США

На это влияют, в частности, проблемы на границе США.

Ситуация Украины в плане военной помощи становится все более шаткой. В то же время, вопрос финансирования помощи Украине от США может решиться до февраля 2024 года.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире телемарафона.

Он отметил, что происходящее в США напоминает американские политические игры.

"У нас действительно есть проблемы на границе США. У нас нет правильной политики в отношении эмигрантов. Не найден правильного баланса между привлечением людей, которые нам нужны и защитой суверенитета и остановкой наплыва криминальных банд и наркотиков. Это серьезная проблема в политике США. И поэтому республиканцы видят в этом возможность для давления", — подчеркнул он.

В то время, когда Байден и демократы стремятся оказать помощь Украине, республиканцы делают приоритетом над международной политикой местные, домашние политические достижения. В частности, республиканская партия сейчас как никогда уязвима к российской дезинформации и использует тезисы российской пропаганды.

"И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак — подлых, безжалостных, массированных — в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся", — сказал он. .

Между тем, в Институте изучения войны считают, что военная поддержка Украины со стороны Запада является единственной возможностью помешать президенту-диктатору РФ Владимиру Путину достичь своих целей в войне. Приостановка помощи приведет к тому, что страна потеряет способность сдерживать оккупантов.

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