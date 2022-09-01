Американский миллиардер Баффет приехал в Ровненскую область и поработал комбайнером: фото

Известный американский бизнесмен, миллиардер и филантроп Говард Грэм Баффет посетил Ровненскую область.
Баффет в Ровненской области встретился с местными фермерами и поработал комбайнером.
Об этом сообщил нардеп Дмитрий Соломчук.
Американский миллиардер прибыл в Ровенскую область заранее, однако его поездку не афишировали из-за вопроса безопасности. Бизнесмен в Ровенской области с местными фермерами поработали на комбайнах, собрали пшеницу и завершили раннюю жатву обрядом обжинок.
Также Баффет передал украинским аграриям технику, которая будет базироваться в Ровненской области, а именно: 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные с/х принадлежности.
Фонд Баффета выделил украинцам для осуществления будущей посевной 90 млн. долларов.
"Америка остается с Украиной, США остаются с Украиной", – сказал Баффет.
Напомним, фермер пригнал из Донетчины на Волынь стадо овец.
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