Американский миллиардер Баффет приехал в Ровненскую область и поработал комбайнером: фото

Баффет в Ровненской области встретился с местными фермерами и поработал комбайнером.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Соломчук.

Американский миллиардер прибыл в Ровенскую область заранее, однако его поездку не афишировали из-за вопроса безопасности. Бизнесмен в Ровенской области с местными фермерами поработали на комбайнах, собрали пшеницу и завершили раннюю жатву обрядом обжинок.

Фото: Дмитрий Соломчук

Фото: Дмитрий Соломчук

Также Баффет передал украинским аграриям технику, которая будет базироваться в Ровненской области, а именно: 50 комбайнов, 49 тракторов и разнообразные с/х принадлежности.

Фото: Дмитрий Соломчук

Фонд Баффета выделил украинцам для осуществления будущей посевной 90 млн. долларов.

Фото: Дмитрий Соломчук

Фото: Дмитрий Соломчук

Фото: Дмитрий Соломчук

"Америка остается с Украиной, США остаются с Украиной", – сказал Баффет.

Напомним, фермер пригнал из Донетчины на Волынь стадо овец.

Читайте также: