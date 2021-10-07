Американский суд согласился принять от Тинькова почти $ 450 млн по делу о неуплате налогов

Американский суд согласился принять от Тинькова почти $ 450 млн по делу о неуплате налогов

Тинькову могут установить еще один штраф за налоговые нарушения.

Суд Соединенных Штатов Америки согласился принять от Олега Тинькова единовременную выплату в размере 448,9 млн долларов в рамках урегулирования дела о неуплате налогов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы. Всего предпринимателю придется выплатить 506 млн долларов.

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Судебные слушания по российского бизнесмена и банкира Тинькова начались в феврале 2020 года. Обвинения касаются периода с 2013 по 2019 год, точнее времени после IPO главной компании TCS Group на Лондонской фондовой бирже. Тиньков тогда владел акциями группы, в США их оценили в $ 1 млрд. Предприниматель подал налоговую декларацию, так как по закону США должен сообщать о прибыли от своих активов. Но, по данным Минюста, занизил в ней свой доход (он был указан в размере 206 тысяч долларов).

На прошлой неделе стало известно, что Тиньков, который сначала отрицал вину, пошел на мировую и признал один из эпизодов налоговых нарушений. По условиям договоренности, заключение ему не грозит.

Клерк суда должен получить средства в виде электронного или почтового перевода или чека, затем они будут переданы Налоговому управлению США. Для урегулирования налоговых претензий Тиньков согласился выплатить суду 506 млн долларов: включая налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество.

Указанная сумма не является штрафом за приговор, ведь его суд вынесет отдельно 29 октября 2021 года. По итогам следствия, Тиньков могут установить еще один штраф в размере $250 млн.

Напомним, ранее известный российский бизнесмен, председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил о своем желании присягнуть на верность императору Владимиру Путину. По мнению Тинькова, Россия не может развиваться демократическим путем, потому что стране нужен император.

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