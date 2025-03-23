Американский сжиженный газ поможет усилить энергобезопасность Украины и Европы – гендиректор ДТЭК Тимченко

Сжиженный газ из США поможет усилить энергетическую безопасность Украины и Европы.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Axios.

В интервью отмечается, что Тимченко посетил международную энергетическую конференцию CERAWeek, где он обсуждал увеличение поставок сжиженного газа из США в Украину.

«Наша идея – построить этот мост между Соединенными Штатами и Украиной, между Европой и Украиной. Украина имеет крупнейшие газохранилища в Европе, и они, безусловно, сегодня должны играть важную роль в энергетической безопасности Украины и Европы», — сказал он.

Также Тимченко рассказал, что благодаря возобновляемым источникам энергии Украина может стать важной частью энергобезопасности Европы.

Напомним, в конце декабря 2024 года ДТЭК Рината Ахметова приняла первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.