- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 2 мин
Американцам предлагают два нефтегазовых участка на западе Украины: что известно об условиях
Украина перезапускает конкурсы на разработку Межигорского и Свичанского нефтегазовых участков с первоочередным правом выкупа продукции для инвесторов из США.
Украина перезапускает конкурсы на распределение полезных ископаемых на двух перспективных нефтегазовых участках — Межигорском и Свичанском, предлагая особые условия для инвесторов из Соединенных Штатов Америки.
Об этом в четверг, 14 августа, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
«Решили перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Условия обновили с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это выполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления», — написала Юлия Свириденко.
Детали про участки
Согласно информации Ассоциации газодобывающих компаний Украины, оба участка расположены на западе страны.
Межигорский блок раскинулся на территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, его общая площадь составляет 1515,61 км². Площадь Свичанского участка, также расположенного в этом регионе, составляет 1 082,61 км².
Аудит недропользователей
Кроме перезапуска конкурсов, премьер-министр также сообщила о проведении аудита всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях.
«Дала поручение Минэкономики и Госгеонадра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензию без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов. Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины», - подчеркнула Юлия Свириденко.
Ожидается, что перезапуск конкурсов с предложенными условиями для американских инвесторов приведет к привлечению инвестиций в украинский нефтегазовый сектор и укреплению экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.
Напомним, за семь месяцев 2025 года машиностроители ДТЭК произвели 1,4 млн запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.