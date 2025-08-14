Американцам предлагают два нефтегазовых участка на западе Украины: что известно об условиях

Добыча нефти / Иллюстративное изображение / © Associated Press

Украина перезапускает конкурсы на распределение полезных ископаемых на двух перспективных нефтегазовых участках — Межигорском и Свичанском, предлагая особые условия для инвесторов из Соединенных Штатов Америки.

Об этом в четверг, 14 августа, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Решили перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Условия обновили с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это выполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления», — написала Юлия Свириденко.

Детали про участки

Согласно информации Ассоциации газодобывающих компаний Украины, оба участка расположены на западе страны.

Межигорский блок раскинулся на территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, его общая площадь составляет 1515,61 км². Площадь Свичанского участка, также расположенного в этом регионе, составляет 1 082,61 км².

Аудит недропользователей

Кроме перезапуска конкурсов, премьер-министр также сообщила о проведении аудита всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях.

«Дала поручение Минэкономики и Госгеонадра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензию без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов. Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины», - подчеркнула Юлия Свириденко.

Ожидается, что перезапуск конкурсов с предложенными условиями для американских инвесторов приведет к привлечению инвестиций в украинский нефтегазовый сектор и укреплению экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

Напомним, за семь месяцев 2025 года машиностроители ДТЭК произвели 1,4 млн запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.