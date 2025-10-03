ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств «Дарницы» в аптеках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, входящих в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении комитета.

По предварительной информации, с февраля 2025 отмечается уменьшение объемов реализации лекарственных средств отечественных производителей, среди которых – препараты «Дарницы».

При этом в АМКУ считают, что спрос на это лекарство оставался стабильным и он переориентировался на аналогичные препараты по более низкой цене.

Ранее «Дарница» обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы снизили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.

Дата публикации
Количество просмотров
106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie