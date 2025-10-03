- Дата публикации
АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств «Дарницы» в аптеках
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела в отношении 155 субъектов хозяйствования, входящих в состав пяти крупнейших аптечных сетей на рынке розничной реализации лекарственных средств.
Об этом говорится в сообщении комитета.
По предварительной информации, с февраля 2025 отмечается уменьшение объемов реализации лекарственных средств отечественных производителей, среди которых – препараты «Дарницы».
При этом в АМКУ считают, что спрос на это лекарство оставался стабильным и он переориентировался на аналогичные препараты по более низкой цене.
Ранее «Дарница» обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы снизили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.