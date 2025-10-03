АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств «Дарницы» в аптеках

Реклама

Об этом говорится в сообщении комитета.

По предварительной информации, с февраля 2025 отмечается уменьшение объемов реализации лекарственных средств отечественных производителей, среди которых – препараты «Дарницы».

При этом в АМКУ считают, что спрос на это лекарство оставался стабильным и он переориентировался на аналогичные препараты по более низкой цене.



Ранее «Дарница» обратилась с заявлением АМКУ из-за того, что украинцы снизили покупку ее препаратов. По оценкам экспертов, одной из причин падения продаж является высокая цена на препараты этого производителя.