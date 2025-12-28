Аналитик объяснил, почему шаги не приживутся в Украине

В Украине продолжается денежная реформа / © УНИАН

Финансовый аналитик Роман Черный не сомневается, что большинство народных депутатов поддержит законопроект, закрыв вопрос переименования, и уже в следующем году украинцы наряду с 50 копейками будут пользоваться 50 шагами.

Об этом он рассказал в эфире «Киев 24 live».

Однако эксперт уверен, что шаг как таковой просуществует недолго, поскольку его нивелирует инфляция.

«Это исключительно политическое решение, потому что когда идет война тратить средства хоть на какие-то другие вещи, на мой взгляд, совсем нецелесообразно. И сейчас люди будут держать в руках эти шаги и путаться, и это будет их отвлекать от каких-либо политических проблем, которые могут происходить в нашей стране», — отметил он.

По его словам, может, и нужно отойти от копеек, но сейчас стоит вопрос ежегодно растущей инфляции.

«И потому говорить, что эти шаги проживут какой-то длительный срок, невозможно. По-моему мнению, это максимум четыре года», — объяснил Черный.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании разменной монеты Украины. Вместо слова «копейка» предлагают ввести «шаг».

Переименование является частью более широкой политики дерусификации и десоветизации, охватывающей язык, культуру и экономику. Для граждан изменение названия не повлияет на стоимость или функциональность монет — это всего лишь символический шаг, подчеркивающий независимость и идентичность Украины. Экономисты отмечают, что реформа также будет способствовать упрощению обращения мелких монет и модернизации денежной системы.