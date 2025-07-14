Аналитики КИТ Group объяснили, что поможет украинцам терять меньше денег и выйти из нищеты

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Об этом напоминают аналитики КИТ Group, крупнейшего и технологичного оператора валютного рынка, в блоге «Сам себе Киосаки. Как не быть «бедным папочкой». Финансовая грамотность», опубликованном на сайте «Корреспондент».

По их словам, причина не в отсутствии доступных информационных ресурсов либо технических инструментов, а в отсутствии привычки и мотивации использовать знания на практике.

«Знания – в открытом доступе, но почему их так редко применяют? Люди тратят часы на тиктоки с онлайн-фриками или сториз с котиками, но не находят времени на получение базовых навыков, благодаря которым могли бы сохранить свои деньги», — подчеркивают в КИТ Group.

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Среди ключевых причин низкой финансовой грамотности эксперты называют нехватку культуры управления личными финансами, недостаточное внимание к практическим финансовым навыкам в системе образования, а также последствия жизни в условиях теневой экономики. Для многих украинцев даже такие понятия, как инфляция, налоги, банковский процент или депозиты — просто знакомые слова, которые не находят никакого прикладного отражения в финансовом поведении и в повседневной жизни.

Аналитики КИТ Group отмечают, что поколения украинцев только сейчас начинают формировать опыт осознанного отношения к деньгам. В западных обществах финансовая культура передается из поколения в поколение, тогда как на постсоветском пространстве эта цепь была прервана.

«Мы, как наиболее крупный и ответственный оператор рынка обмена валют, уделяем особое внимание просветительской работе. Аналитики КИТ Group регулярно готовят материалы для медиа, где объясняют преимущества и риски разных инструментов, помогают читателям ориентироваться в жизненных сценариях и рыночных изменениях», — отмечают в компании.

Среди инициатив не только тексты, но и интерактивные форматы: тесты, опросы, сервисы для изучения основ защиты от мошенничества или разумного выбора валютного курса. На официальных страницах в соцсетях и телеграм-канале КИТ Group регулярно публикуется просветительский контент — от базовых объяснений и выступлений экспертов до аналитики и открытых встреч с пользователями.

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Важно понимать: финансовая неграмотность – это не только «запутанность» в банковских продуктах. Это конкретные и болезненные последствия: от потери сбережений из-за инфляции до попадания в мошеннические схемы.

В КИТ Group приводят примеры с валютного рынка: граждане идут к любому первому обменнику «по дороге», не проверяя его легальности, не сравнивая курсов, не выясняя наличия скрытых комиссий. В результате — потеря денежных средств или даже случаи мошенничества, когда кассиры фейковых обменок исчезают с деньгами.

Украинцы теряют деньги из-за собственной неосведомленности в финансовых сервисах, а также становятся легкой добычей мошенников.

«Финансовая грамотность помогла бы людям понимать, что «прибыль 30% в неделю» – это афера, а не инвестиция, – отмечают аналитики компании. — Минимальная финансовая грамотность спасла бы многих от горьких потерь: они бы знали, что валютный обмен — это лицензированный вид деятельности и выбирали бы надежных проверенных рынком и регуляторами операторов».

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Именно поэтому в КИТ Group совмещают сервис и просветительство. Здесь уверены: даже простая финансовая операция — это не только деньги, но и знания, которые помогают эти деньги сохранить и приумножить. И пока эти знания остаются недооцененными, украинцы и далее будут терять свои деньги и хорошие возможности.