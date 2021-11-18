Аналитики составили рейтинг доступности жилья в мире: на каком месте оказалась Украина

Всего в рейтинг вошли 109 стран.
Чтобы приобрести жилье, украинцу понадобится 17 лет.
Такие данные озвучили британские аналитики, рассказали в Сніданку з 1+1.
Исследовательская группа составила рейтинг стран с наиболее доступным жильем. Для этого эксперты построили среднюю стоимость квадратных метров и заработную плату населения. Затем рассчитали: за сколько времени в той или иной стране человек сможет собрать на желаемую собственную квартиру.
В конце концов, самой доступной страной для покупки жилья определили Саудовскую Аравию. Здесь квартиру в сто квадратов можно приобрести за 4,5 года. В тройку лидеров также вошли Южная Африка и США. Украина в списке на 45 месте – на уровне с Ливией.
Как сообщалось, украинские медики, получающие зарплату из бюджета, смогут получить жилье под 5% годовых на условиях финансового лизинга. Соответствующее соглашение подписали "Укрфинжилье" и Министерство здравоохранения.
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