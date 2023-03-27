Анатолий Шинкарев - основатель блокчейн-компании ITFreedom рассказал как с помощью блокчейн бороться с коррупцией

Именно коррупция является одной из главных проблем современного общества. Многие страны придумали свои способы борьбы с этим пороком, однако, современные технологии способны более эффективно помочь в тотальном искоренении коррумпированности со всех слоев общества.

Рассмотрим основные определения

Коррупция - это злоупотребление полномочиями, должностным положением, властью, ресурсами или деньгами в целях получения личной выгоды, незаконного обогащения или привилегий. Это может включать в себя получение взятки, злоупотребление бюджетными или иными ресурсами, нарушение закона, отклонение от правил и процедур и другие действия, направленные на ущерб интересам общества.

Об особенностях блокчейн и как прекратить коррупцию с ее помощью рассказывает основатель блокчейн-компании ITFreedom Анатолий Шинкарев.

Блокчейн - это распределенная база данных, которая хранит информацию о транзакциях и других записях в блоках, связанных между собой цепочкой (отсюда и название "блокчейн" - "цепочка блоков"). Каждый блок содержит уникальный код (хеш), который создается на основе информации в блоке, а также ссылку на предыдущий пункт в цепочке.

Чем блокчейн поможет в борьбе с коррупцией?

Блокчейн способен искоренить коррумпированность во всех слоях общества. Это станет возможным благодаря:

Децентрализации

При использовании блокчейна не будет единого органа контроля за распределением денег, а значит прозрачность обеспечена. Иными словами, у любого района и любой общины будет свой бюджет, пополнение и трату которого жители смогут отслеживать.

Реестр блокчейна

Реестр блокчейна, который не поддается изменениям, обеспечивает безопасность транзакций путем сохранения записей о них в неизменном виде. Такой подход усложняет задачу коррумпированным лицам, которые могут пытаться подделать данные или манипулировать ими.

Смарт-контракты

Смарт-контракты представляют собой контракты, выполнение которых автоматизировано и напрямую записано в коде. В условиях сделки между продавцом и покупателем отсутствуют посредники или третьи стороны, что позволяет сократить риски коррупции.

Прозрачность

Прозрачность - это одно из преимуществ технологии блокчейн, которая обеспечивает доступность информации для всех участников. Это может помочь в борьбе с коррупционными практиками, особенно в контексте государственных закупок.

Управлению логистическими цепочками

Блокчейн может быть использован для мониторинга и проверки подлинности продуктов и услуг вдоль всей логистической цепочки, что в свою очередь предотвращает появление фальшивых товаров на рынке и снижает риск коррупции.

Какие страны уже используют блокчейн?

В разных странах мира эти современные технологии активно используются для борьбы с коррупцией. В Эстонии, например, надежность и прозрачность выборов обеспечивается благодаря использованию блокчейна. В Гане создана система электронных платежей, основанная на данной технологии, которая решает проблемы с фальсификацией денежных средств. В Государственном земельном кадастре Украины также успешно применяется блокчейн.

Недостатки использования блокчейна

У блокчейна, как и у любой другой технологии имеются свои недостатки. Рассмотрим главные из них:

Риск возникновения технических проблем;

Уязвимости системы безопасности могут быть использованы для создания технических проблем.

Малое количество пользователей;

Важным аспектом борьбы с коррупцией при помощи блокчейна является вовлеченность большого количества пользователей.

Сложность в понимании;

Не так много людей знают о блокчейн достаточное количество информации, чтобы эффективно использовать его в борьбе с коррупцией.

Итог

Блокчейн имеет потенциал стать мощным инструментом в борьбе с коррупцией, обеспечивая прозрачность, учет и автоматизацию процессов. Однако не стоит забывать что эта технология также несет в себе определенные риски. Благодаря блокчейну можно создать эффективный метод реализации прозрачности в любом процессе, связанном с финансами и не только.