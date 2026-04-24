Андреюс Трофимовас: интерес к инвестициям в FinTech сохраняется на фоне глобальных изменений рынков

По его словам, в условиях волатильности меняется сам подход к инвестициям: на первый план выходят не только показатели роста, но и способность бизнеса адаптироваться к новым условиям.

«Сегодня инвесторы всё меньше ориентируются исключительно на доходность. Важнее становятся устойчивость модели, прозрачность и способность компании работать в разных рыночных условиях», — подчёркивает Трофимовас.

Почему FinTech остаётся в фокусе

Ключевым драйвером развития сектора остаётся цифровизация финансовых услуг. Доступ к финансовым продуктам стал быстрее, проще и технологичнее, а барьеры для пользователей существенно снизились.

«То, что раньше требовало сложной инфраструктуры, сегодня доступно онлайн. Это меняет не только клиентский опыт, но и саму логику развития финансовых сервисов», — отмечает Трофимовас.

В то же время он подчёркивает, что FinTech всё чаще рассматривается не как отдельная отрасль, а как часть более широкой трансформации финансового рынка.

Разные рынки — разные модели

По словам Андреюса Трофимоваса, одной из ключевых особенностей FinTech является невозможность использовать универсальные решения.

«Модель, которая успешно работает в одной стране, может оказаться неэффективной в другой. На это влияют регуляция, поведение клиентов и экономическая среда», — объясняет он.

Именно поэтому международные компании делают ставку на сочетание глобальной стратегии и локальной адаптации.

Как меняется роль инвестиций в FinTech

Сегодня участие в развитии FinTech всё чаще связано с инвестициями в технологические компании или созданием собственных финансовых продуктов.

«Речь идёт не только о вложениях в бизнес, но и о развитии уникальных собственных решений, которые могут масштабироваться на разных рынках», — отмечает Трофимовас.

По его словам, такой подход позволяет гибко реагировать на изменения и быстрее адаптироваться к новым требованиям.

Глобальные тренды рынка

По оценке Трофимоваса, развитие FinTech в ближайшие годы будет определяться несколькими ключевыми трендами:

* новый уровень автоматизации процессов с внедрением AI

* усиление регулирования на большинстве рынков и развитие RegTech

* фокус на compliance и требованиях к управлению рисками

* усиление конкуренции и быстрый рост глобальных игроков

«Финансовый рынок становится более требовательным к качеству продуктов и устойчивости бизнес-моделей. Это влияет на всех участников — от стартапов до крупных международных компаний», — говорит он.

FinTech переходит от роста к устойчивости

В ближайшие годы ключевым фактором для FinTech-компаний станет не столько рост, сколько способность работать в условиях постоянно меняющегося регулирования и рыночной среды.

«Сегодня выигрывают те, кто умеет быстро адаптироваться к новым требованиям — от регуляции до поведения клиентов. Это становится важнее, чем сама технология», — подытоживает Андреюс Трофимовас.