Аномальное подорожание: в Украине подскочили цены на стратегический продукт

В феврале 2025 года наблюдается рост цен на некоторые бакалейные товары, в частности подсолнечное масло.

В Украине с начала 2025 года стремительно дорожает растительное масло. Так, стоимость подсолнечного масла в магазинах составляет от 60 грн за 850 мл-1 л.

Об этом пишут аналитики со ссылкой на статистику Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Из-за роста стоимости семян и мирового спроса цены на растительное масло в Украине составляют от 57,50 грн до 80,50 грн.

Только за последний зимний месяц масло побило рекорд скорости роста цены за последние несколько лет, говорят специалисты.

"Это обусловлено повышением стоимости семян, составляющих значительную часть себестоимости продукции, а также ростом мирового спроса и колебанием нефтяных цен", — объясняют эксперты.

В то же время, цены на хлеб стабильны, но рост стоимости сырья и энергоносителей оказывает давление на будущее повышение цен, говорится в сообщении.

Напомним, эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание овощей, ведь тепличное хозяйство в Украине не способно полностью удовлетворить спрос потребителей.

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