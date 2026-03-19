Аномальные морозы уничтожили урожай: сколько будут стоить ягоды и фрукты

Цены на фрукты и ягоды в этом году способны серьезно ударить по кошельку украинцев / © Associated Press

Реклама

Зимние морозы повредили часть урожая в садах, особенно пострадали абрикосы и яблоки, что может повлиять на увеличение цен.

Об этом пишет The Page.

Как украинские сады и ягодники выдержали зиму 2026

Тяжелее всего было на Юге, где снега почти не было, а морозы временами достигали -18°C. Там корни растений сильно перемерзали без снежного одеяла.

Реклама

Как отмечает Александр Соколов, генеральный директор компании «Про-Консалтинг», зимний период 2026 года создал предпосылки для дефицита отечественных фруктов.

«Наибольший термический стресс испытали насаждения на юге Украины. Наивысшую уязвимость продемонстрировали косточковые (абрикос, вишня, черешня) и яблони», — уточняет Соколов.

«Чтобы выявить количество деревьев, пострадавших от мороза, нужно, чтобы средняя суточная температура увеличилась. Поэтому понятнее будет в конце марта. Сейчас под риском, прежде всего, молодые деревья и те, которые не рассчитаны на столь длительные морозы», — отмечает Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Эксперт добавляет, что без снежного покрова во время таких морозов риск потерь был бы очень высоким и мог повлиять на весь урожай.

Реклама

Однако в Николаевской области определенные потери уже подтвердились. Как сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии, результаты отращивания образцов веток, которые срезали и поместили в тепло 8 февраля, обнаружили повреждение от 16 до 56% листовых почек у абрикоса, вишни, черешни и яблони.

Главной причиной стали морозы 1-3 февраля, когда температура опускалась до -15С и ниже.

Возможная потеря или уменьшение урожаев фруктов приведет к увеличению на прилавках импортной продукции, что повлияет на цену, ведь при ее формировании закладываются дополнительные расходы на логистику.

В Украине растут цены на продукты — последние новости

В Украине снова фиксируется удорожание основных продуктов, что оказывает существенное влияние на расходы потребителей.

Реклама

Годовая инфляция в Украине в феврале 2026 года достигла 7,6%: цены растут быстрее прогнозов из-за дорогостоящего топлива и импортных продуктов.

В Нацбанке отмечают, что всеобщая инфляция остается умеренной. Однако из-за недешевых энергоносителей и мировых конфликтов цены могут расти быстрее.

Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, в то же время наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.

Также стало известно, что Украине до конца марта 2026 вырастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

Реклама

По данным эксперта, на удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.