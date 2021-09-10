Антикризисный штаб будет исправлять ситуацию с провалом закупок на Укрзализныци

Антикризисный штаб будет исправлять ситуацию с провалом закупок на Укрзализныци

Закупка критически важных товаров на Укрзализныци находится в критическом состоянии, грозит срывом перевозок.

Исправлять ситуацию будет Антикризисный штаб, созданный правительством по решению СНБО, сообщает Министерство инфраструктуры.

Первое заседание штаба состоится 16 сентября. Его возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков, а в состав вошли и.о. председателя правления УЗ Александр Камишин, заместители министров инфраструктуры, финансов и экономики, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета, EBA, ACC и другие.

«В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава — уровень обеспечения номенклатуры по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок — 34%. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок», — говорит Кубраков.

По оценкам министра, план поставки запасных частей, материалов и оборудования в АО «Укрзализныця» не превышает 9%, централизованное снабжение материалов для путевого хозяйства составляет лишь 10%, сорвано закупки стрелочных переводов и запасных частей к ним. Из-за перебоев с топливом уже дважды за год останавливались перевозки.

«Первоочередной задачей, которую должен решить Антикризисный штаб, является налаживание процесса закупок и ритмических поставок материально-технического обеспечения, в частности по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициях», — подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.

Как сообщалось, в августе в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум, который поможет привлечь экспортное финансирование для украинской железной дороги, в том числе для выполнения работ в рамках программы «Большая стройка».

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