Скандал с платежками в Киеве: суммы за отопление может проверить Антимонопольный комитет

Платежки за отопление в Киеве / © Pixabay

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В июне тысячи киевлян получили платежки за отопление, датированные январем. В платежках кое-где «вырисовывали» суммы в тысячи гривен за отопление, которого фактически не было. Экономист и бывший советник президента Олег Устенко заявил, что Антимонопольный комитет может приступить к проверке по факту начислений для киевлян.

Об этом Устенко рассказал в эфире Новини.LIVE.

Платежки за отопление для киевлян может проверить Антимонопольный комитет

По словам Устенко, Антимонопольный комитет может начать проверку факта того, насколько обоснованы суммы в платежках киевлян за отопление за январь 2026, которые пришли в июне.

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Лишние начисления с платежек уберут, однако проблема останется, ведь кто-то должен будет покрыть глобальную дыру для предприятия-монополиста. Это может быть либо бюджет Киева, либо бюджет Украины.

«Государство будет вынуждено искать дополнительные средства, которых, в принципе, тоже нет. И поэтому я ожидал, что с высокой долей вероятности мы вернемся к такому позорному явлению 1990-х годов, когда увеличивается задолженность государства по платежам своих контрагентов, в таком случае — для монополиста», — говорит Олег Устенко.

Антимонопольный комитет может проверить все, что касается себестоимости отопления, куда направляли деньги, и во сколько отопление обходилось каждому киевлянину.

Почему в июне пришли платежки за отопление

Напомним, в июне 2026 года жители Киева массово получили новые и повторные платежи за отопление за январь, что вызвало негодование в социальных сетях. Потребители жаловались на непонятные доначисления и требования оплатить услуги, которые фактически не предоставлялись или уже были оплачены в феврале.

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В ответ на это премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде пообещала провести тщательную проверку по конкретным адресам, заверив, что при отсутствии услуг платежки должны быть с «нулями», и поручила разобраться с этим вопросом вице-премьеру Алексею Кулебе.

Со своей стороны в «Киевтеплоэнерго» объяснили, что массовый автоматический перерасчет затронул более миллиона квартир и был выполнен в июне согласно новому постановлению Кабмина №683, которое вступило в силу в мае и внедрило алгоритм корректировки тарифов.

По данным предприятия, начисления не проводились ранее из-за отсутствия механизма, а сам перерасчет якобы уменьшил суммы для 99% потребителей в среднем на 40% (в общей сложности более 720 млн грн). Директор СПП «Енергозбут» Константин Лопатин также отметил, что январь 2026 стал крайне сложным из-за аномальных морозов и более 1200 повреждений теплосетей в результате атак на инфраструктуру.

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