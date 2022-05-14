Антимонопольный комитет начал расследование на рынке топлива: не исключают сговор сетей АЗС

Антимонопольный комитет приступил к исследованиям о возможном нарушении крупнейшими сетями АЗС законодательства о защите экономической конкуренции.

Представители АМКУ и участники рынка провели встречу и обсудили критическую ситуацию на рынке горючего.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В течение двух недель АМКУ мониторит ситуацию на рынках топлива из общедоступных источников, а также получает информацию от потребителей и органов власти. Поступающие данные являются противоречивыми, отмечают в АМКУ. С одной стороны, якобы горючее на рынке есть в достаточных объемах, а с другой – отдельные операторы не продают его на АЗС, а там, где продажи происходят – большие очереди. В АМКУ хотят убедиться, не мог ли кризис быть вызван сговором крупнейших игроков рынка.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Очереди на автозаправочных станциях уменьшатся, а цены на топливо – стабилизируются

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